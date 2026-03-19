Нетаньяху прокомментировал удары Израиля по газовым объектам Ирана

Нетаньяху: Израиль прекратит атаки на газовые объекты Ирана по просьбе Трампа
Военно-воздушные силы Израиля самостоятельно наносили удары по газовым объектам в Иране, однако по просьбе президента США Дональда Трампа Иерусалим воздержится от подобных атак. Об этом сообщил израильский премьер Биньямин Нетаньяху, передает РИА Новости.

«Во-первых, Израиль действовал в одиночку против газового комплекса Ассалуйе. Во-вторых, президент Трамп призвал воздержаться от будущих атак. И мы воздерживаемся», — сказал он.

18 марта Израиль в рамках совместной с Соединенными Штатами военной операции ударил по объектам нефтяной промышленности месторождения «Южный Парс» и района Ассалуйе на юге Ирана.

Позднее Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что США не знали о планах Израиля атаковать «Южный Парс».

Тем временем в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин прикладывает все усилия для разрядки напряженности на Ближнем Востоке. В том числе российский лидер пообещал коллегам из арабских стран передать Ирану озабоченность ударами по их инфраструктуре.

Ранее Трамп ответил на вопрос о конфликте с Ираном шуткой про Перл-Харбор.

 
