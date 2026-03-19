Солист «Иванушек International» прокомментировал возможное переименование группы

Пресс-служба Кирилла Туриченко

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко высказался о возможном переименовании группы. Его слова приводит РИА Новости.

«Дело в том, что мы в переводе «Иванушки международные». Если «между» убрать, мы получим, наконец-то, «народные», все. «Иванушки народные», ура», — сказал Туриченко.

Так он прокомментировал вступивший в силу закон «О защите русского языка от чрезмерного использования заимствований в публичном
пространстве».

О том, что слово «International» («международный») в названии группы будет зачеркнуто, заявлял продюсер группы Игорь Матвиенко. Он также предложил вместо ограничений на использование иностранных слов ввести дополнительный налог для тех, кто хочет оставить английские названия.

До этого актер и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов сказал, что российские артисты не должны брать иностранные псевдонимы. Отвечая на вопрос, запрещены ли с 1 марта псевдонимы артистов на латинице, депутат призвал читать не «чьи-то комментарии, а указанные нормы в оригинале».

Ранее на певца Shaman пожаловались в прокуратуру из-за «вражьей латиницы».

 
