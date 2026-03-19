Россиянка устроила слежку за бывшим мужем из ревности

В Татарстане женщину оштрафовали за слежку за бывшим мужем
В Татарстане суд оштрафовал 37-летнюю жительницу Пестречинского района на 70 тысяч рублей за слежку за бывшим мужем, женщина прослушивала его разговоры. Об этом сообщает прокуратура Республики Татарстан.

По данным ведомства, женщина купила специальное устройство с дистанционным управлением и функцией записи звука. Через мобильный интернет она регулярно прослушивала разговоры в салоне машины бывшего супруга и отслеживала его передвижения, получая конфиденциальную информацию без его ведома.

В суде она признала вину и объяснила действия ревностью. Суд назначил ей штраф, изъятые мобильный телефон, флешку и стационарный телефон обращены в доход государства, а GPS-трекер уничтожены.

До этого в Пензе 27-летняя девушка попала в больницу из-за ревности бывшего молодого человека, который приревновал ее к другому мужчине, он несколько раз ударил ее, а затем поднял и бросил на пол.

Ранее уфимец поджег квартиру жены и отправлял ей сообщения с угрозами.

 
