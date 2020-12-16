«Клеточная память»: кому не стоит бояться коронавируса

Т-клеточный иммунитет, который каждый человеческий организм содержит с рождения и способен использовать для борьбы с коронавирусом наравне с антителами, с большей вероятностью спасет от заражения женщин, чем мужчин. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.



«Клеточный иммунитет человека делится на две большие группы: неспецифический, врожденный иммунитет и специфический. Все Т-клетки созревают в вилочковой железе или тимусе – это центральный орган иммунной системы. Лучше всего он функционирует у детей, однако затем происходит его возрастная инволюция, и он постепенно угасает. Так, уже к 25 годам остается всего 50% тимуса, а к 35 – 10%.

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У женщин этот процесс происходит медленнее, чем у мужчин, если в дело не вмешиваются сторонние факторы. Соответственно и Т-клеточный иммунитет их защитит от коронавируса вероятнее, чем мужской пол», — пояснил специалист.



Влияют на течение коронавируса у женщин и половые гормоны, эстрогены – именно они способствуют тому, чтобы антитела быстрее проникали внутрь клеток и убивали вирус. «Вот и получается, что иммунитет к вирусам у женщин более мощный», — рассуждает врач.



По словам иммунолога, облегченное течение ковида светит также владельцам кошек – предполагается, что они, заразившись своим видом коронавируса, могут передать его хозяевам и спровоцировать у них иммунный ответ на SARS-CoV-2.



«Т-клетки иммунитета запоминают коронавирус животных и впоследствии могут среагировать на человеческий коронавирус. В России почти 60% семей держат кошек в противовес наиболее пострадавшим от коронавируса странам, где больше людей держат собак. Можно сделать вывод о том, что обладатели кошек просто сталкиваются с их коронавирусом и уже имеют к нему некий иммунитет, поэтому и переносят новый коронавирус легче», — подчеркнул Владимир Болибок.

При этом важно также понимать, что каждый иммунитет реагирует на коронавирус по-разному, напоминает инфекционист Лилия Баранова.

«К примеру, 89-летняя старушка перенесет в легкой форме, а молодой парень лет 20 в тяжелой или на ИВЛ. Почему так получается? На 100% ответить никто не может — особенность иммунитета. Если мы говорим о том, что кто-то контактный с ковидом не заболел, то тут два варианта. Первый, он ранее болел бессимптомно и просто не знает о наличии у него антител. Второе, у него нет антител, он не болел, но его защитили Т-клетки, которые распознали в нем знакомый вирус», — объяснила врач.

Сам по себе Т-клеточный иммунитет формируется из клеток, которые отличаются друг от друга по своему функционалу, рассказала Баранова.

«Существуют Т-супрессоры, Т-киллеры (CD8-клетки) и Т-хэлперы (CD4-клетки). Т-киллеры по разным признакам распознают в организме клетки, пораженные вирусами. Затем, в случае их обнаружения, они начинают убивать их самостоятельно или призывать другие клетки на помощь. В свою очередь Т-хэлперы увеличивают их количество и «убийственный» потенциал, специфичных в отношении конкретного вируса. Т-супрессоры же эту войну лимфоцитов контролируют», — отметила врач.

Больше всего Т-клеток содержится в организме детей, пояснил «Газете.Ru» врач-инфекционист Евгений Тимаков. При этом детские клетки имеют неспецифический характер и могут атаковать любой вирус, вне зависимости, болел человек им ранее или нет. Во взрослом организме процесс проходит уже сложнее.

«После того, как человек переболел коронавирусом, у него помимо антител вырабатывается Т-клеточная память. Первые со временем уходят – в срок от трех месяцев до года – а вот клеточная память остается. И Т-клетки из войск общего назначения становятся спецназом, который нацелен конкретно на определенного врага – вирус. Его уничтожают сразу, не дав развиться», — уточнил Евгений Тимаков.

В целом, видов иммунной реакции организма на различные вирусы существует очень много. Сейчас на слуху остаются именно гуморальный иммунитет (выработка антител) и клеточный, так как большинство современных лабораторий способны проверить кровь только на их наличие.

«Одни компоненты иммунной цепочки распознают вирус, другие нейтрализуют, третьи связывают, четвертые подсвечивают, пятые захватывают и съедают. Есть такой анализ — иммунограмма. Она отражает основные направления иммунитета в организме – сделав ее, можно увидеть сразу все процессы, а не только, например, антитела, о которых сейчас все говорят», — отметил инфекционист Тимаков.

При этом, если Т-клеточный иммунитет к некоторым вирусам вам не покажет даже иммунограмма, это не значит, что вы их никогда не подхватывали, отмечает Лилия Баранова:

«Говорить о том, сколько сохраняется защита при помощи Т-клеток, нельзя, поскольку эта система организма работает в очень сложной парадигме — памяти. В теории, если организм испытает слишком сильное потрясение: травму мозга, к примеру, то он может исчезнуть, то есть забыться».

Влияют на иммунитет и другие факторы, предупреждает врач-инфекционист Анна Баландина. В первую очередь, речь идет о врожденных иммунодефицитах.

«Сниженный иммунитет, как правило, проявляется еще в детском возрасте. Часто болеющие дети обычно стоят на учете у врачей аллергологов-иммунологов, которые за ними наблюдают и чаще всего сразу же выявляют ярко-выраженный иммунодефицит», — пояснила врач «Газете.Ru».

Кроме того, страдает Т-клеточный иммунитет у пожилых людей – с возрастом у них становится все меньше лимфоцитов, что естественным образом влияет на защитные функции организма.

«Это естественные возрастные изменения. У среднестатистического здорового человека, у которого все в порядке с иммунитетом, все стадии иммунной реакции проходят сами по себе и волноваться не о чем», — подчеркнула инфекционист Баландина.