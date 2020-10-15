Города на карантине: Европа вводит ограничения

На фоне резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией правительства европейских государств возвращаются к ряду весенних ограничений. За последнюю неделю в ЕС зафиксировано более 100 тыс. новых случаев COVID-19 — сейчас на Европу приходится около трети заражений во всем мире.

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Так, в Чехии, где зафиксированы рекордные для страны 9,5 тыс. подтвержденных случаев COVID-19 за сутки, на три недели закрыли клубы, бары и рестораны, а школьников отправили на дистанционное обучение, пишет газета Právo.

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 за сутки в Германии превысило отметку в 6,6 тыс. В последний раз такие рекордные показатели в стране были зафиксированы в апреле. Резко выросло и количество смертей.

По информации Spiegel, федеральное правительство намерено ввести дополнительные требования к ношению масок и комендантский час в ресторанах, если число новых случаев заражения будет превышать 35 на каждые 100 тыс. жителей в течение последующих недель.

Этот показатель также скажется на количестве гостей на мероприятиях. При этом максимальное число участников собраний пока не определено.

Более того, предполагается, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуация правительству Германии придется вынести решение о полном приостановлении работы баров и ночных клубов.

О возвращении к частичной изоляции заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. В стране закрываются бары и рестораны и ограничиваются часы работы розничных магазинов. Власти также ввели запрет на собрания в общественных местах свыше четырех человек, передает издание De Telegraaf.

Ношение масок делается обязательным для граждан в возрасте от 13 лет в закрытых помещениях. Количество участников массовых мероприятий не должно превышать 30 человек. Школы и общественный транспорт пока будут работать в привычном режиме.

Министр здравоохранения Нидерландов Уго де Йонге отметил, что частичный локдаун, как ожидается, будет действовать минимум четыре недели. Однако в случае, если меры окажутся неэффективными, правительству придется принять более жесткие ограничения.

В стране зарегистрирован один из самых высоких показателей инфицирования на душу населения в мире. Еженедельный уровень заражения составляет более 160 случаев на 100 тыс. человек. В общей сложности в Нидерландах выявлены 189 тыс. заболевших COVID-19, из них более 6,6 тыс. человек скончались. За последние сутки в стране зарегистрировано 7393 новых случая заражения коронавирусом, это на 549 больше, чем накануне.

Указ о введении новых ограничений на общественные собрания, спортивные и школьные мероприятия, а также работу ресторанов подписал на этой неделе и премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передавал портал The Local.

На прошлой неделе режим повышенной готовности ввели в Мадриде. Накануне о жестких ограничениях заявили власти Каталонии.

На ближайшие две недели в регионе закроют все бары, кафе и рестораны, парки и сады будут закрываться в 20.00. Магазины и предприятия обслуживания, а также рынки могут работать не более чем для 30% от своего обычного числа клиентов. До конца октября отменены выставки и культурные мероприятия.

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось и в Великобритании — в четверг, 15 октября, зафиксировано 17 234. Всего от COVID-19 в стране умерли 43 018 человек.

Премьер-министр Борис Джонсон объявил, что в стране будет действовать трехуровневая система классификации районов и регионов страны по уровню заболеваемости: средний, высокий и очень высокий.

Также, как сообщает Sky News, замминистра здравоохранения королевства Хелен Уотли заявила, что в ночь на 17 октября в столице будет введен второй уровень угрозы. Жителям Лондона рекомендуют сократить число поездок, также вводится запрет на встречи под одной крышей людей, которые не живут вместе.

При этом рестораны, пабы, спортзалы, парикмахерские, школы и университеты продолжат работу. Их закроют в случае повышения угрозы до третьего уровня.

«Мы находимся на ключевом этапе борьбы с COVID-19 в Лондоне. Вирус стремительно распространяется во всех частях города. Растет число людей, поступающих в больницы, и пациентов, помещаемых в отделения интенсивной терапии. К сожалению, суточное число смертей среди [инфицированных] жителей Лондона также вновь начало увеличиваться», — подчеркнул в телеобращении мэр Лондона Садик Хан.

Подобные меры ввели и власти Франции. «Мы решили ввести комендантский час в столичном регионе и ряде других крупных городов», — отметил президент страны Эмануэль Макрон.

Он уточнил, что комендантский час будет действовать с 21:00 до 06:00 часов по местному времени (с 22:00 до 7:00 мск), начиная с этой субботы. По словам президента, это решение будет действовать минимум четыре недели.

Помимо столичного региона комендантский час будет действовать в Лилле, Марселе, Гренобле, Лионе, Руане, Сент-Этьене, Тулузе и Монпелье.

«За нарушение комендантского часа будет введен штраф в размере €135. Повторное нарушение повлечет за собой штраф в €1,5 тыс., мне кажется, что это окажет должное влияние», — предупредил глава государства.

Общественный транспорт сохранит свой обычный график, чтобы люди смогли вернуться домой после работы. Перемещение по городу в эти часы допускается при наличии специального разрешения. Французы также смогут отправиться на каникулы в другие регионы, например, по случаю Дня всех святых.

За последние сутки во Франции было выявлено свыше 22 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique.

Возросшее число случаев коронавирусной инфекции повлияло и на экономику стран. Акции европейских компаний снижаются третью сессию подряд на фоне опасений об ущербе от новых локдаунов. Так, индексы бирж во Франции, Италии, Испании и Германии за последние дни потеряли от 1,6% до 2,2%.