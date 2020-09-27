Печальные рекорды: в Москве выросло число заболевших COVID-19

Какой будет вакцина для детей

— Клинические исследования вакцины от коронавируса центра «Вектор» завершатся 28-30 сентября. Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, они проходят успешно, у добровольцев не наблюдается негативных реакций. В целом лаборатория планирует выпустить в гражданский оборот два варианта вакцины от коронавирусной инфекции.

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— Исследования вакцины для детей, которую планирует представить «Вектор», пройдут в несколько этапов – сначала ее испытают на подростках 15-17 лет, затем — на детях помладше. Вакцина отличается от «взрослой» сниженной реактогенностью. Что касается детской версии «Спутник V», то она может быть выпущена в виде капель для носа, сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

— Для беременных также есть хорошие новости — исследования о влиянии вакцины на их организм завершатся уже в середине декабря. «Ну вот в настоящее время эти исследования у нас идут, они длительные по времени, около 4 месяцев занимают, заканчиваем мы их в середине декабря, и тогда у нас будет уже полная информация относительно возможности использования вот на этой группе населения», — сообщила директор института медицинской биотехнологии «Вектора» Елена Даниленко.

— В Москве уже более 3 тысяч человек сделали прививку от COVID-19, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Уже более трех тысяч привилось, ни у одного никаких проблем не было», — сказал он и добавил, что также прекрасно себя чувствует после вакцинации.

Пожизненный иммунитет

— Новые 2 016 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве. По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, впервые с начала июня суточный рост составил 0,7%. В целом по России также зафиксирован рекорд — за сутки выявили 7 867 новых случаев.

— К коронавирусу может сформироваться пожизненный иммунитет, но только при определенных особенностях иммунной системы, уверен генеральный директор «Вектора» Ринат Максютов. По его словам, в том случае, если человек переболел коронавирусной инфекцией не в легкой форме, то у него должен сформироваться достаточный иммунитет для того, чтобы не требовалась вакцинация.

«Если человек переболел в легкой форме, или это было бессимптомное течение заболевания, то все зависит от уровня сформировавшегося иммунитета <...> возможно, в будущем потребуется вакцинация с помощью вакцины для профилактики COVID-19», — подчеркнул он.

— Высокий индекс массы тела (ИМТ) и курение многократно повышают риск поражения легких и других жизненно важных органов при заболевании COVID-19. Более того, они резко снижают иммунитет, что приводит к развитию сепсиса, практически не поддающегося интенсивной терапии. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Американской кардиологической ассоциации Circulation.

При этом, как отмечают врачи, именно эти факторы относительно безболезненно для пациентов могут быть устранены. «Надо, чтобы не только пациенты, но и функционеры общественного здравоохранения понимали, что есть относительно простые методы предотвращения серьезных последствий коронавируса», — отмечается в статье.

Ковид может лечиться как отравление ядом

— Ученые из Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи им. И.И. Джанелидзе предположили, что COVID-19 можно лечить как отравление ядами, вызывающими повышение уровня свободного железа в крови. По их данным, вирус вызывает разрушение гемоглобина и вытеснение из него положительно заряженных атомов железа. Помочь в таком случае может детоксикационная терапия, которая связывает металл с другими веществами таким образом, чтобы он перестал проявлять активность.

— Достаточный уровень витамина D может снизить риск заражения и смерти от коронавируса, показало исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE. Сотрудники Медицинской школы Бостонского университета выяснили, что у больных с достаточным уровнем этого витамина риск развития тяжелых осложнений или смерти был значительно ниже — на 51,5%.

— Диетологи также советуют разнообразить рацион брокколи, оливковым маслом, натуральным гранатовым соком и ягодами. Исполнительный директор Национального исследовательского центра «Здоровое питание» Зинаида Медведева отдельно обратила внимание на грибы, богатые селеном — он помогает предотвратить повреждение клеток.