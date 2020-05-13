Только для поступающих: как будут сдавать ЕГЭ в 2020 году

В России приняли решение о переносе единого государственного экзамена (ЕГЭ) в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте Минпросвещения. В ведомстве уточнили, что сдавать экзамен будут только те школьники, кто собираются поступать в вузы. Остальным оценки в аттестат выставят на основании итогов года. Им не придется сдавать обязательные ЕГЭ по русскому языку и математике. Как пояснил заместитель министра просвещения Виктор Басюк, такое решение обусловлено рекомендациями органов здравоохранения.

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Помимо того, в пунктах проведения экзамена ограничат число сдающих. «Экзаменационная кампания пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму: количество учащихся в аудитории будет уменьшено, проведена дезинфекция помещений. Регионы получат детальные рекомендации, содержащие исчерпывающий список мер по защите здоровья участников и экзаменаторов», — указали в сообщении министерства.

Новые сроки проведения ЕГЭ будут утверждены в ближайшее время, отметили в Минпросвещения. При этом в Рособрнадзоре допустили, что экзамены в текущем году могут назначить на вторую половину июля.

Экзамены для девятиклассников (основной государственный экзамен — ОГЭ) в этом году отменили вовсе.

О том, что из-за коронавируса ЕГЭ в российских школах нельзя будет провести в июне, ранее заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. «На июнь точно ориентироваться нельзя. Если ситуация будет позволять, возможно, это август — сентябрь», — сказал он.

Глава ведомства подчеркнул, что для начала нужно увидеть, к каким результатам приведет послабление режима самоизоляции для производств. «Не буду какие-то конкретные даты называть, но ближайшие два месяца, май-июнь, рассматривать точно не надо», — обратил внимание министр.

Кроме того, ранее сообщалось, что в качестве одного из сценариев Рособрнадзор рассматривает возможность переноса ЕГЭ на август.

В правительстве России также не исключали, что из-за пандемии коронавируса экзамены могут быть перенесены на середину июля — начало августа.

«Начало учебного года в вузах в связи с этим может быть отложено на 1 октября», — передавало «Интерфакс» со ссылкой на источник в правительстве.

При этом в Минобрнауки ранее заверяли, что вузы смогут зачислить поступающих в максимально короткие сроки, чтобы начать учебный год запланировано — 1 сентября. К тому же учебные заведения предоставят возможность подать документы на обучение дистанционно. Если при поступлении на факультет нужно будет пройти дополнительные испытания, их проведут также при помощи онлайн-платформ.

Ранее за отмену ЕГЭ в этом году выступали депутаты. Но, как утверждает ассоциация «Глобальные университеты», такой шаг только усугубит ситуацию и увеличит социальное раздражение. «Отмена ЕГЭ и замещение его неопределенными, непривычными и непонятными людям правилами приема в вузы, даже в условиях пандемии, приведет к гораздо большей несправедливости, к гораздо большему социальному раздражению, чем его сохранение», — подчеркнули представители ассоциации.

По их мнению, ЕГЭ необходимо провести в конце июля-начале августа.

При этом зачисление в вузы на основании школьных оценок специалисты считают недопустимым. В таком случае у половины абитуриентов может быть одинаковая сума баллов — 15 из 15 возможных — и тогда объективные основы отбора при поступлении будут подорваны.

В этом году единый госэкзамен должен был проходить в три этапа. Первый, то есть досрочный, — с 20 марта по 13 апреля, основной — с 25 мая по 29 июня, и третий, дополнительный, — с 4 по 22 сентября. Эти планы изменились из-за активного распространения в России коронавируса. По этой причине сроки начала основного этапа ЕГЭ уже переносили на 8 июня, но теперь сдвигаются и они.

По сведениям Рособрнадзора, в этом году ЕГЭ собирались сдавать порядка 797 тыс. человек, в том числе 692 тыс. выпускников этого года.