«Несколько теорий»: почему мужчины тяжелее переносят COVID-19

Мужчины тяжелее переносят коронавирус из-за нездорового образа жизни, который приводит к хроническим заболеваниям. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач аллерголог-иммунолог, член Европейской Академии Аллергологии и Клинической иммунологии Мария Польнер.

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«Согласно статистике, заражается примерно одинаковое количество людей. Тем не менее, тяжелых и смертельных исходов среди мужчин несколько больше. На данный момент в медицинском сообществе прорабатывается несколько теорий, одна из них — это поведенческие особенности», — сообщила специалист.

Польнер уточнила, что курильщиков среди мужчин больше, чем среди женщин, поэтому у первых чаще встречаются сердечно-сосудистые заболевания, а также хроническая обструктивная болезнь легких. Более того, они не склонны ходить к врачу и обследоваться.

«У них более рискованное поведение — меньше следят за своим здоровьем. В связи с этим мужчины имеют ряд хронических заболеваний, которые вместе с коронавирусом приводят к более тяжелым последствиям», — подчеркнула медик

Иммунолог также рассказала об иммунной теории — у женщин хромосомный набор XX, а у мужчин — XY. По словам Польнер, X хромосома кодирует иммунный ответ, который более агрессивно борется с вирусами. «Возможно, за счет этого мужчины тяжелее переносят заболевания», — заключила она.

Слова эксперта подтверждает проведенное британскими учеными исследование, пишет издание The Guardian. По мнению исследователей, у женщин более твердый иммунный ответ после вакцинации и сильнее память иммунитета, защищающая взрослых людей от патогенов, с которыми они столкнулись в детстве.

«Иммунная система женщин сильнее», — заявила директор отдела исследования здоровья женщин Национальных институтов здоровья Джейнин Клейтон.

Она сослалась на гипотезу, согласно которой такой сильный иммунитет у женщин возник в ходе эволюции — увеличилось количество антител, которые они передают детям с материнским молоком.

Среди биологических факторов, которые усиливают иммунитет у женщин, могут быть воздействие гормона эстрогена и наличие двух Х-хромосом, в которых содержатся важные для защиты организма гены.

В экспериментах на мышах было доказано, что самцы легче подхватывают вирус и их иммунная реакция слабее. При этом, когда ученые заблокировали рецепторы эстрогена у самок, смертность среди них возросла.

Ранее о том, что мужчины переносят коронавирусную инфекцию тяжелее женщин, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, выступая на совещании с президентом Владимиром Путиным.

«Тяжелые формы течения — мы сегодня уже видим, что встречаются чаще у пациентов старше 60 лет, у пациентов, страдающих артериальной гипертензией, сахарным диабетом, ожирением. Мы видим, что мужчины болеют тяжелее, чем женщины», — сообщил министр.

Инфекционист Николай Малышев пояснил «МК», что такая тенденция связана с менее крепким иммунитетом у мужчин.

«Различие в тканях тел мужчин и женщин здесь ни при чем — и то, что при трансплантации органов пол не учитывается, тому лучшее подтверждение. В действительности все дело в том, что мужчины по своей природе менее устойчивы к неблагоприятным внешним условиям жизни, чем женщины. А потому и чаще болеют самыми разными болезнями, и чаще умирают», — отметил он.

Схожую статистику приводят по всему миру. Так, в Италии, согласно данным Национального института здравоохранения (ISS), мужчины составляют около 60% людей с положительным тестом на вирус и более 70% умерших.

О высокой смертности говорят и в Южной Корее — количество женщин с положительным тестом на вирус больше, однако около 54% летальных исходов приходятся на мужчин.

В Китае провели исследование, согласно которому смертность от всех коронавирусов среди мужчин составляла 2,8%, по сравнению с 1,7% среди женщин.

Как рассказал CNN специалист по инфекционным заболеваниям в Медицинской школе Макговерна в Техасе, доктор Луис Остроски-Цейхнер, традиционно коронавирусы, такие как SARS и MERS, имели тенденцию непропорционально поражать именно мужчин.

Основным фактором риска при пандемии — с учетом того, что коронавирус поражает в первую очередь легкие — считается курение. По данным ВОЗ, представители сильного пола больше курят — 40% мужчин против 9% женщин. Это делает их более уязвимыми при пандемии.

По данным Национального института здравоохранения Италии, при поступлении в больницу у трети COVID-19-положительных курильщиков была более серьезная клиническая ситуация, чем у некурящих. «Для этих курильщиков риск необходимости интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких возрастал более чем вдвое по сравнению с некурящими», — говорилось в сообщении.