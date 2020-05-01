Июнь и май: когда в России закончится учебный год

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе совещания с руководителями региональных органов управления образованием рекомендовал следовать официальным датам окончания учебного года. Как сообщает РИА «Новости», для девятых и одиннадцатых классов ведомство считает подходящим днем 5 июня.

Для десятиклассников этот учебный год должен кончиться 30 мая. Учащиеся должны получить «полноценные летние каникулы» и время для того, чтобы отдохнуть, подчеркнул министр.

Он также отметил, что по итогам диагностики в начале следующего учебного года Минпросвещения окажет школьникам поддержку «в восполнении пробелов в знаниях».

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Необходимо вернуться к единому образовательному пространству, добавил Кравцов. Школы вернутся к традиционному обучению, пообещал он, при этом также отметив важность живого общения учеников и преподавателей – дистанционные технологии этого «никогда не заменят».

Составлен также новый проект расписания ГИА – для выпускников девятых классов в этом году экзамен пройдет с 8 июня по 31 июля. Основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в регионах органы исполнительной власти могут определить самостоятельно. ОГЭ по предметам по выбору в 2020 году не будет проводиться.

Напомним, 4 апреля в Минпросвещения заявили, что учебный год в России могут продлить в некоторых школах до 8 июня – вплоть до запланированного начала ЕГЭ. Однако и дата госэкзамена может быть сдвинута на более поздний срок, если эпидемиологическая ситуация с COVID-19 ухудшится. Конкретного решения пока что нет, добавили в ведомстве.

Стоит отметить, что возможности сдавать ЕГЭ удаленно, на дому, нет – это признали ранее в Рособрнадзоре. «Я вам сейчас ответственно заявляю: у нас нет формы и технологии проведения дистанционного единого государственного экзамена на дому», – заявил замглавы ведомства Анзор Музаев.

Спустя пару недель Музаев — уже как врио главы Рособрнадзора — отметил, что решение о переносе ЕГЭ может быть принято после майских праздников. Если ситуация с распространением коронавируса нового типа ухудшится, об этом будет известно в ближайший месяц, отметил Музаев. Он добавил, что после майских праздников, в зависимости от рекомендаций оперативного штаба, будут приниматься соответствующие решения. Сейчас начало сдачи госэкзамена запланировано на 8 июня. Проект расписания экзаменов опубликован для общественного обсуждения.

Вскоре после этого пресс-служба Минпросвещения сообщила, что сдавать ЕГЭ в этом году выпускники будут в своих школах, а не в соседних. «ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях», — говорится в сообщении.

27 марта заместитель председателя Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов предложил вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой перенести ЕГЭ на август. «В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, активными и долгосрочными пандемическими вызовами, в целях принятия превентивных мер по сохранению жизни и здоровья школьников», — объясняются в письме причины такой инициативы.

Чернышов отметил, ссылаясь на экспертные мнения, что уровень дистанционного образования, введенного для профилактики заражения COVID-19, не в полной мере устраивает как родителей, так и самих школьников. Специалисты Института прогрессивного образования (ИПО) отмечают в свою очередь, что 36% учащихся и 48% родителей со всей России нуждаются в дополнительном времени, чтобы повысить уровень итоговых знаний.

«Школьники теряют возможность качественно подготовиться к экзаменам. Без переноса ЕГЭ это сильно ударит по общей успеваемости и снизит баллы для поступления», — заявила директор ИПО Анна Маркс.

Она отметила, что российская система школьного обучения оказалась не готова к переходу на дистанционное образование. Многие уроки просто-напросто свелись к конспектированию учебников, посетовала Маркс.