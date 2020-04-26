COVID-19 в петербургской больнице: инфицированы 50 медиков

В Санкт-Петербурге заразились коронавирусом около 50 медиков Мариинской больницы, сообщили в пресс-службе медучреждения.

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«Мы подтверждаем данную информацию — порядка 50 человек», — сказал собеседник ТАСС, добавив, что с 27 апреля больница будет принимать исключительно пациентов с коронавирусом.

Как отметила в комментарии kp.ru пресс-секретарь Мариинской больницы Вера Жолудева, точное количество заразившихся сотрудников неизвестно.

«Все работники протестированы, ожидаем результаты. Наш стационар полностью перепрофилирован под инфекционные койки. Заболевшие врачи находятся на лечении», — отметила она.

Тем временем в комитете здравоохранения Петербурга в беседе с изданием уточнили, что Роспотребнадзор подтвердил официально наличие заболевания только у части людей. При этом в самой больнице карантин не вводился.

Сайт kp.ru обращает внимание, что в Мариинской больнице ранее сообщали о подготовке к приему пациентов с COVID-19. В частности, в стационаре усиленно велись работы по «реорганизации всех структурных служб и подразделений в целях обеспечения всех пострадавших от коронавирусной инфекции в качественной медицинской помощи».

Всего в Петербурге, по данным РИА «Новости», девять медучреждений принимают пациентов с коронавирусом. В этих больницах развернуты 4013 коек. Ко вторнику, 28 апреля, будут перепрофилированы дополнительно пять стационаров, в том числе Мариинская больница.

Как отметили в городском оперштабе, в Санкт-Петербурге зафиксировано более 3 тыс. случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 489 человек, умерли 27, в их числе есть врачи.

Так, ранее стало известно о смерти завотделением нейрохирургии Александровской больницы в Петербурге Алексея Филиппова. В пресс-службе медучреждения, где он работал, подтвердили ТАСС, что у него был выявлен коронавирус, который привел к развитию пневмонии.

Лечение Филиппов проходил в клинической инфекционной больнице имени С. П. Боткина.

«Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов позвонил вдове Алексея Филиппова и выразил свои соболезнования. Родные получат единовременную выплату в размере 1 млн рублей, полагающуюся в случае смерти медицинского работника», — сообщили в пресс-службе администрации губернатора Петербурга.

Там также заверили, что Беглов пообещал помогать родственникам умерших медиков, которые участвовали в борьбе с коронавирусом. Губернатор будет выделять им «средства на организацию похорон».

Во время работы в Александровской больнице Филиппов проводил сложные высокотехнологичные операции по профилю «Нейрохирургия» при геморрагических инсультах, разрывах аневризм сосудов головного мозга, при опухолях центральной нервной системы, имел нагрудный знак «Отличник здравоохранения», передает ТАСС.

Ранее также стало известно о смерти анестезиолога-реаниматолога этой же больницы Сергея Белошицкого. Он также заразился коронавирусом. Причиной смерти стала сердечно-легочная недостаточность, обусловленная пневмонией. Как отмечает kp.ru, врач страдал от диабета. Лечение он проходил в той же инфекционной больнице имени Боткина, что и Филиппов.

«Сегодня в больнице им. Боткина скончался врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, который проработал в нашей больнице более 20 лет — до 25 февраля 2020 года. Он находился на ИВЛ, а впоследствии и на ЭКМО [экстракорпоральная мембранная оксигенация, искусственное насыщение крови кислородом] несколько последних дней своей жизни», — говорится в посте на странице Елизаветинской больницы во Вконтакте.

Отмечается, что врач заразился коронавирусом «при исполнении врачебного долга».

В Боткинскую больницу Белошицкого госпитализировали 15 апреля. «Четыре дня назад Сергей позвонил мне последний раз. Теперь мне кажется, что он сделал это, чтобы попрощаться. Он даже не мог толком говорить — с воспалением легких чрезвычайно трудно членораздельно изъясняться», — рассказал в комментарии kp.ru друг Белошицкого Давид Дарбинян.

Он отметил, что врач «считал виноватым себя», потому что в последнее время «мало двигался, а в условиях карантина еще и питался больше обычного».

Коллеги умершего медика отметили в беседе с изданием, что к Белошицкому можно было обратиться в любой ситуации, и он бы помог. «О таких говорят «я пошел бы с ним в разведку». Что-то не получается, есть вопрос — звоню Белошицкому. Нужна помощь — звоню Белошицкому. У нас в операционной — шесть столов. Он никогда не выбирал, кого взять, сразу бежал на помощь», — вспоминает Тамара Тузова.