Карантин не ослаблять: кабмин даст рекомендации на праздники

Правительство РФ выпустит специальные инструкции для жителей России, как отмечать майские праздники с учетом карантинного режима, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, – об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением инфекции.

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«У нас приближается 1 Мая, 9 Мая. Это традиционно для людей возможность отдыхать, уехать на дачу. Мне казалось бы разумным, если бы мы могли сделать специальные рекомендации, как проводить эти праздники с учетом всех ограничений», — сказал глава кабмина.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова заверила, что рекомендации будут выпущены и подчеркнула, что нынешний режим и на майские праздники ослаблять нельзя, поскольку тогда будет ликвидирован позитивный эффект от существующих условий самоизоляции.

«Грядущие праздники нужно провести, абсолютно четко соблюдая все требования, которые есть на сегодняшний день. Мы подготовим методические рекомендации для людей, находящихся в разных уровнях развития эпидситуации, для разных субъектов, и немедленно их разместим», — указала Попова.

Также на заседании стало известно, что рекомендации будут даны и всем предприятиям, работающим в России, методические материалы будут обсуждаться с РСПП, «Деловой Россией», «Опорой России» и другими объединениями.

На следующей неделе ситуация с распространением коронавируса может перейти на стадию плато, считает глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

«Мы очень надеемся, что на следующей неделе мы выйдем на плато, мы какое-то время на нем продержимся и пойдем вниз», — предположила она во время дистанционного заседания внутрифракционной группы «Единой России» в Госдуме под руководством Адальби Шхагошева.

«Вот хотелось бы, чтобы так оно и было», — добавила Скворцова.

При этом она обратила внимание на то, что теоретический и практический опыт борьбы с инфекцией «растет на глазах» — с каждым днем появляются новые знания о вирусе.

Однако же главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что до плато еще далеко. Двумя днями ранее он отметил, что пока рано говорить о достижении пика «и тем более плато».

«Нужно отслеживать ситуацию, посмотрим, что будет еще минимум неделю, чтобы сделать какие-то заключения», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что «забрезжил свет в тоннеле, хочется верить, что будет ситуация стабилизироваться». Однако пока, по мнению эпидемиолога, рано делать какие-то заключения.

Нет поводов для смягчения режима самоизоляции в Москве на майские праздники, заявил агентству «Интерфакс» министр правительства столицы, начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков. Эту позицию он объяснил тем, что в городе ежедневно наблюдается прирост заболевших коронавирусом.

«Молодежь, которая гуляет на спортивных площадках, мамы с детьми, дети без присмотра родителей гуляют на детских площадках. По статистике, до 50% тех, кто попадает в медицинские учреждения с коронавирусной инфекций — это как раз молодежь», — обратил внимание столичный чиновник.

Данчиков отметил, что выписано уже более тысячи протоколов за нарушение режима самоизоляции московскими организациями. Общая сумма штрафов, по его словам, составила 77,6 млн руб.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в городе продолжает нарастать проблема заражения инфекцией, хотя она и не носит драматического характера. При этом он отметил ответственное отношение москвичей к предпринятым мерам.

Исходя из этого он сделал вывод, что пока нет смысла ужесточать ограничения. В настоящее время пропускная система и режим самоизоляции являются оптимальным решением властей.

В то же время он подчеркнул, что москвичам нельзя разрешать выходить на прогулки по городу с детьми, так как они неизбежно начнут контактировать с соседями, что приведет к новой волне заражения.

«Мы просто погрузимся в пучину настоящей эпидемии», — полагает градоначальник.