«Извините, мы на карантине»: где получить медпомощь в пандемию

Больные россияне часто обращаются в Лигу защитников пациентов, потому что не могут получить помощь в ближайших медучреждениях, которые закрыли на карантин из-за заражения коронавирусом COVID-19 медиков или пациентов. Об этом сообщил «Газете.Ru» президент организации Александр Саверский.

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Так, только 23 апреля в Смоленске закрыли на карантин перинатальный центр — там врачи диагностировали заражение коронавирусом у одного из сотрудников. Сейчас в опустевшем учреждении проводят дезинфекцию.

В Севастополе не работает больница имени Даши Севастопольской, где выявили 10 случаев инфицирования COVID-19, рассказал врио губернатора Михаил Развожаев.

Даже в Москве был закрыт амбулаторный центр городской поликлиники №180 в районе Митино, сообщала Meduza со ссылкой на объявление при входе в здание. Сотрудник горячей линии учреждения сообщил, что там обнаружили пациента с COVID-19. Председатель профсоюза работников здравоохранения СЗАО Владимир Черменев уточнил, что болезнь подхватила главврач поликлиники и ее заместитель.

«Сейчас мало учреждений, куда можно обратиться за помощью. Некоторые закрыты на карантин, большинство частных клиник остановили работу на время пандемии, федеральные больницы освобождают для размещения больных с коронавирусом.

В итоге получается безобразие, в котором Росздравнадзор должен разбираться», — подчеркнул глава Лиги защитников пациентов.

В ряде небольших населенных пунктах поликлиника или больница может быть одна на все население, подчеркивает Саверский. В таком случае разрешить ситуацию можно, позвонив в скорую помощь или обратившись в Росздравнадзор, а также региональные ведомства, отвечающие за здравоохранение в субъекте.

«Даже если поблизости есть другие больницы, то туда стоит идти в последнюю очередь — они являются инфекционными бомбами. Но если вы не можете лечиться дома из-за плохого самочувствия, то можно обратиться на горячие линии региональных департаментов здравоохранения, а если там не ответили — то с жалобой в Росздравнадзор», — заявил президент организации.

Он считает, что больше остальных страдают в результате пандемии тяжелобольные пациенты. «Самая обидная ситуация, когда человек два года ждет ВМП (высокотехнологичную медицинскую помощь, — «Газета.Ru ) на замену сустава, с дикими болями, спать не может. Он мечтает об операции, наконец идет на нее, а ему говорят: «Извините, мы на карантине», — рассказал случай обратившегося в Лигу пациента Саверский.

Кроме того, сложно в условиях пандемии тем больным, которым необходимо принимать лекарства — при этом выписывать их врач должен ежемесячно.

«Представляете, в нынешних условиях послать человека 70 лет с хроническими болезнями в поликлинику за рецептом? Если мы хотим убить его, то это то, что нужно. А если больница закрыта на карантин, то это вообще невозможно», — сказал правозащитник.

Он отметил, что в некоторых регионах — в частности в Московской области — региональный минздрав назначил ответственное лицо, которое обзванивает больных и назначает время, когда к ним на дом придет врач, чтобы выписать рецепт. «И тут у меня красная лампочка загорается: к ним приходит врач из поликлиники — скорее всего, с инфекцией. Это бред!

Мы уже написали в Минздрав письмо, чтобы установить порядок маршрутизации: попросили, чтобы врач по телефону или телемедицинским приборам выяснял состояние пациента, выписывал рецепт, а уже курьер доставлял бы больному лекарство. Так минимизируется контакт. Еще мы попросили о горячей линии при каждом минздраве для таких людей»,

— сообщил Саверский.

В свою очередь зампредседателя Профсоюза работников здравоохранения Москвы Светлана Антоникова рассказала, как проводят время врачи в случае, если их медучреждение закрыли на карантин.

«На карантин отправляют только тех врачей, кто был в контакте с зараженным, без защитных средств. В таком случае в учреждении создают две разные зоны: для чистых пациентов и для больных с признаками ОРВИ, где все работают в экипировке. Да, есть такие поликлиники, которые закрыты полностью, но это единичные случаи. Там все медики находятся на двухнедельном карантине. После этого снова выходят на работу — наши сотрудники быстро могут вернуться в штатный режим», — заявила собеседница «Газеты.Ru».