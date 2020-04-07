14 дней до пика: что будет с пандемией COVID-19 в России

До завершения еще далеко

— Число зараженных коронавирусом в мире к 8 апреля достигло 1 431 944 человек. Умерли 82 085 больных COVID-19, вылечиться удалось 302 209 пациентам.

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— Россия сделала все для борьбы с пандемией коронавируса, уверены во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Благодаря оперативным мерам реагирования в стране нет большого прироста летальных исходов.

— Тем не менее, в ВОЗ не решаются пока говорить о завершении пандемии коронавируса в мире. Поднимать эту тему можно будет через две недели, заявила представитель организации в России Мелита Вуйнович. «Все будет зависеть от принимаемых мер и того, как вирус прошел через население. Возможно, через две недели поговорим об этом», — считает Вуйнович.

Чем обернется самоизоляция

— В России на данный момент 7 497 зараженных, 58 умерли от инфекции, а 494 пациента избавились от болезни.

— До выхода России на «плато» с коронавирусной инфекцией осталось где-то 10-14 дней, после чего эпидемия продержится какое-то время и пойдет в обратную сторону, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

По ее словам, на плато, по оценкам экспертов, страна будет находиться до первой декады-середины июня. «Спуск» с плато займет примерно столько же времени, сколько и подъем на него.

— Первые результаты самоизоляции станут видны через неделю, заявил директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев. По его словам, к тому моменту пройдет инкубационный период после разобщения, и тогда станут понятны тренды и тенденции заболеваемости.

— Сейчас около 1,7 тыс человек в Москве лечатся от коронавируса дома. Врачи уже провели более 7 тыс. телемедицинских консультаций, сообщили в мэрии Москвы.

Домашнее насилие на карантине

— В ряде стран Евросоюза уровень домашнего насилия вырос на треть после введения мер изоляции в связи с коронавирусом, говорится в коммюнике Европейского парламента. Это происходит из-за того, что женщины вынуждены находиться на одной территории с обидчиком. При этом возможности просить о помощи существенно сократились.

— В Италии зафиксировали всего 880 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Это самый низкий показатель с 10 марта, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

— Власти Китая разблокировали выезд из Уханя. После того как город стал очагом эпидемии коронавируса, он 76 дней был отрезан от внешнего от мира.