Россия не принимает: все рейсы из-за рубежа отменены

В ночь на 4 апреля Россия приостановит авиасообщение с зарубежными странами, в том числе и для вывоза российских туристов и возвращения иностранцев на их родину, сообщил «Интерфаксу» источник в одной из крупных авиакомпаний.

Эти же данные подтвердил и источник ТАСС в авиаотрасли. «Росавиация отозвала все разрешения на международные вылеты, в связи с этим вывозные рейсы с 00:00 часов 4 апреля будут приостановлены», — сказал собеседник агентства.

Якобы из-за этого решения был отменен рейс, который должен был вылететь в Нью-Йорк из столичного Шереметьево примерно в 14.00, передает «Фонанка». Читатель портала сообщил, что после завершения посадки в самолет пришли сотрудники аэропорта и попросили всех покинуть салон. В то же время началась разгрузка багажа.

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При этом пассажирам, которые направлялись в США к родным и на работу, ничего не объяснили, сославшись на решение Росавиации.

«Там полный бардак, люди плачут, ругаются. У многих дети в США. Теперь люди стоят в очередях к стойкам информации, чтобы хоть что-то узнать», — приводит издание слова одного из пассажиров.

При этом в самой авиакомпании, которая должна была выполнить этот рейс, подтвердили, что рейс пришлось отменить по решению Росавиации. После прилета в Нью-Йорк на этом самолете предполагалось привезти в Москву российских туристов, которые застряли в США. Но рейс пришлось отменить, потому что он не успел бы вернуться до вступления запрета в силу.

С конца марта российские власти ввели определенную квоту на ввоз российских граждан из-за границы. Так, за сутки в Шереметьево (единственный столичный аэропорт, принимающий российских туристов — «Газета.Ru») могут прибыть только 500 человек. Для остальных городов квота на прилет составляет не более 200 человек в сутки.

По словам российского вице-премьера Татьяны Голиковой, такое решение было принято для более тщательной проверки туристов на наличие заражения вирусом, а также для того, чтобы не допустить неконтролируемое распространение инфекции в стране.

Между тем накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин заверил, что правительство выделит 500 млн руб. для оказания помощи россиянам, которые не могут вернуться на родину.

«Мы ведем большую работу по возвращению их на родину. Многие из них сейчас оказались в сложном положении из-за распространения коронавируса», — отметил глава кабмина на заседании министров.

По его словам, деньги должны, прежде всего, пойти на оплату временного проживания российских граждан «на территории иностранных государств, потому что не все из них могут сейчас с этим справиться самостоятельно». Помимо этого по необходимости будут продлены документы, позволяющие россиянам находиться за рубежом.

Тогда же Мишустин поручил МИД РФ, Минтрансу и Росавиации «составить четкий график возвращения наших граждан, чтобы люди точно знали, когда и каким рейсом они смогут вернуться на родину».

Незадолго до этого кабмин сообщил, что выделил из резервного фонда 1,5 млрд руб., чтобы возместить убытки авиакомпаниям, которые занимаются перевозкой граждан. Деньги должны быть распределены уже в этом году в виде субсидий.

Тем временем за границей остаются около 25 тыс. россиян, сообщил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин 1 апреля.

Ранее российская туристка Виктория Ивченко рассказала РИА «Новости» о том, как из-за пандемии коронавируса не может улететь вместе с мужем с острова Занзибар в Танзании. По ее словам, они не могут вернуться в Россию уже третью неделю, а билеты с каждым днем становятся все дороже.

«18 марта турецкие авиалинии сообщили нам о переносе нашего рейса на другое число, но на следующий день мы получили новое сообщение, где было сказано, что рейс переносится, но уже без указания числа. Мы стали беспокоиться и связались с нашим консульством в Танзании. Узнали, что с такой проблемой столкнулось очень много людей», — отметила собеседница агентства. По данным посольства России в Танзании, в этой стране остаются 119 россиян.

Ивченко рассказала, что консул рекомендовал ей искать билеты самостоятельно. Но, по ее словам, если изначально билеты из России на Занзибар им с мужем обошлись в 62 тыс. руб., то сейчас, на фоне ситуации с коронавирусом, цены выросли в несколько раз.

«Стоимость билетов стала сильно возрастать, в два, три раза, а спустя время доходить до 500 тысяч и даже миллиона рублей. У кого-то получилось занять денег и улететь, кто-то по несколько раз брал билеты, но рейсы отменялись, люди оставались без билетов и денег», — поделилась туристка.

На рейсе, который был запланирован на 1 апреля, россияне не смогли улететь, так как 31 марта была установлена квота на количество въезжающих из-за рубежа. Сейчас они с мужем живут у местного жителя, который, понимая ситуацию, разрешил им остаться у него.

Некоторым другим туристам, по словам Ивченко, помог соотечественник, у которого есть своя гостиница. Он предложил им жилье за символическую плату в $5. «Все устроились по-разному, исходя из своего положения, но проблемы есть у всех», — добавила собеседница РИА «Новости».