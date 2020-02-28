«Зеленский уничтожает Украину»: Тимошенко прогнозирует кризис

За девять месяцев правления на Украине президента Владимира Зеленского промышленность сократилась на 20,4%, а нынешней власти безразличны такие катастрофические цифры – заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

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Соучастником этого она назвала Нацбанк Украины, который, по ее словам, еще в период президентства Петра Порошенко перешел под внешнее управление, передает РИА «Новости».

«Нашу экономику сознательно, планово и профессионально оставили без денег. Это сознательная, спланированная политика уничтожения нашей страны», — пояснила бывшая председатель правительства Украины.

Четыре дня назад стало известно, что на Украине снизился уровень доверия к Зеленскому, это следует из исследования социологической службы Центра Разумкова. Этот показатель у главы государства был самым высоким в сентябре 2019 года — тогда ему доверяли 79% граждан. Теперь же — в феврале 2020 года — политика поддерживают только 51,5% украинцев. Кроме того, рейтинг партии Зеленского «Слуга народа» упал за месяц на 9%, до 36%.

Чуть ранее Тимошенко выставила «на продажу» партию Зеленского. Об этом она написала в Facebook.

«У меня есть объявление: «Продаются слуги народа. Особой породы — без мозгов и совести. Оптом. Цена символическая», — заявила бывшая премьер-министр Украины.

По словам Тимошенко, полученные от «продажи» деньги не смогут погасить внешний долг страны, но по крайней мере «избавят Украину от зе-невежества и зе-цинизма».

Пост Тимошенко представляет собой ответ на слова депутата от партии «Слуга народа» Евгения Брагара, который посоветовал одной женщине продать породистую собаку, чтобы погасить долги за коммунальные услуги. Так парламентарий ответил на вопрос, как прожить на пенсию в 2 тысячи гривен (около 5 тыс. рублей).

В прошлом месяце Тимошенко заявила, что Зеленский и вся его команда отдали страну на аутсорсинг – под внешнее управление крупных глобальных финансово-промышленных групп, и это грозит государству распадом.

По словам парламентария, некомпетентность команды Зеленского и его самого как в экономике, так и в других важнейших областях государственного управления дополняется сознательной работой в интересах заграничных управляющих. Что красочно иллюстрирует, например, создание закона о продаже украинской земли.

«Сейчас моя работа и задача — на конкретных фактах, цифрах объяснить, что начался процесс ликвидации Украины. И если мы с этой информацией не дойдем до каждого украинца и потеряем время, мы его потом не наверстаем», — пояснила бывшая председатель правительства.

Политик указала, что Зеленский является субъектом «марионеточного управления», через которого просто проводят свою политику заграничные «спекулятивные финансовые круги».

«Все законы, постановления правительства и все стратегии пишутся за границами Украины, в интеллектуальных центрах финансово-спекулятивных глобальных структур. Украинских министров даже не ставят в известность о настоящей стратегии. Они делают только то, что им передают в руки», — указала нардеп.

Экс-глава кабмина указала, что на Украине сейчас необходимо менять власть, чтобы не потерять страну.

«Эту власть нужно немедленно менять всю — от некомпетентного президента до каждого некомпетентного чиновника, которого он привел с собой.

А также депутатов, которые голосуют за продажу земли, возвращение игорного бизнеса, уничтожение малого и среднего предпринимательства», — резюмировала Тимошенко.

Российский телеведущий Владимир Соловьев в этой связи указал, что украинские политики «поздно спохватились».

«Это называется «поздно спохватились». Но хотелось бы напомнить, что Юлия Тимошенко давно и уверенно сдавала экономический суверенитет Украины. По большому счету отличия между [лидером «Батькивщины» Юлией] Тимошенко и [президентом Украины Владимиром] Зеленским — стилистические», — заметил российский журналист.

Он обратил внимание на то, что глава оппозиционной партии некогда сама выступала за интеграцию с международными организациями.

«Хотелось бы напомнить, что Юлия Тимошенко в свое время возглавила так называемый поход в НАТО. По большому счету это уже было сдачей большей части суверенитета», — уверен Соловьев.

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович также заявил, что закон о продаже украинской земли может привести к тому, что народ поднимается на революцию и свергнет Зеленского.

По словам депутата Верховной рады, члены президентской партии «Слуга народа» стали «хозяевами» украинцев. При этом они отказываются от обсуждения закона о продаже земли с парламентариями других фракций, а также с профсоюзами работников сельского хозяйства и с аграриями.

Он указал, что законным способом помешать принятию этого закона невозможно, поскольку украинцы «сами вручили партии Зеленского такой мандат». Он напомнил, что по конституции страны хозяином Украины является народ.

«Сегодня они продают землю, далее – крупнейшие предприятия, выгнали активную часть молодежи за рубеж. Их надо или вообще убирать, или они должны увидеть на улице людей, которые скажут: «Еще полшага до продажи земли, и мы поменяем власть». Меняли же власть. Это считается уже даже народным волеизъявлением, героизмом», — сказал Рабинович.

Он добавил, что для того, чтобы достучаться до руководства партии «Слуга народа» нужно 100 тысяч человек, которые выйдут на улицы, причем – «по зову сердца», а не за деньги. Впрочем, политик спрогнозировал принятие закона, несмотря ни на что.

«Я думаю на этой сессионной неделе они попытаются вынести закон «в зал» и попробуют продать землю Украины.

Но 44 человека это не остановят. Если вы нам не поможете – то земля будет продана. «Слуги» не слушают никого. Никакой надежды на то, что они вынесут этот вопрос на референдум. Они сидят в твердой уверенности и с протокольными рожами отклоняют все, что предлагалось нашей партией», — пояснил нардеп.

Грузинский политик Михаил Саакашвили со своей стороны спрогнозировал, что при продолжении нынешней политики Зеленского Украина распадется на пять государств. По его словам, ряд высокопоставленных украинских лиц имеют свои частные армии, а также внушительные финансовые ресурсы, чтобы в случае какого-либо политического или социального кризиса на Украине отделиться от Киева.

«Вы должны понять, что эти местные люди, которые уже обросли деньгами, частными армиями… К примеру, у [мэра Одессы] Геннадия Труханова есть частная армия, у харьковского мэра Геннадия Кернеса есть своя армия… Они готовят инфраструктуру для того, чтобы Украина превратилась в еще пять Украин», — пояснил бывший президент Грузии.

Он подчеркнул, что страну ждет экономическая деградация и последующий развал.