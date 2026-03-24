Названы самые устойчивые к антибиотикам штаммы туберкулеза в России

Туберкулез — инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Mycobacterium. Хотя в России число больных туберкулезом и умерших из-за него с каждым годом все меньше, многие заражаются так называемыми устойчивыми формами болезни, которые вызывают штаммы МЛУ-ТБ и ШЛУ-ТБ, рассказал «Газете.Ru» Денис Кузьмин, директор Физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ.

«Дело в том, что возбудитель Mycobacterium tuberculosis — очень сложный и неудобный противник. Во-первых, у этой бактерии необычная, богатая липидами клеточная оболочка, которая ограничивает проникновение большинства препаратов. Во-вторых, бактерия растет медленно, а значит, многие антибиотики действуют на нее хуже и медленнее (действие ряда антибиотиков связано с процессом деления клетки-мишени). Кроме того, в организме человека эта бактерия существует в разных состояниях: часть клеток активно делится, часть переходит в малоактивное или «дремлющее» состояние в очагах воспаления и гранулемах. Такие субпопуляции переживают терапию гораздо лучше. Именно поэтому туберкулез требует комбинаций препаратов и длительных режимов лечения», — заметил специалист.

Микробактерия туберкулеза успешно приспособилась ко многим видам препаратов и выработала устойчивость к ним. Некоторые из пациентов уже изначально заражаются лекарственно устойчивой формой туберкулеза.

«Каждый третий случай заболевания туберкулезом в России связан с устойчивыми к антибиотикам штаммами МЛУ-ТБ и ШЛУ-ТБ. Они устойчивы как минимум к двум основным препаратам – изониазиду и рифампицину. Хуже всего ситуация обстоит со штаммом ШЛУ-ТБ — это широко лекарственно-устойчивый туберкулез, для которого эффективных препаратов уже почти нет», — объяснил Кузьмин.

Сегодня туберкулез лечат не одним препаратом, а комбинацией нескольких средств, потому что монотерапия быстро приводит к отбору устойчивых микобактерий. При обычном, лекарственно-чувствительном туберкулезе взрослый пациент принимает комбинацию из трех–четырех таблеток ежедневно в течение четырех–шести месяцев — это стандарт, действующий десятилетиями. Хотя в 2024 году ведущие мировые организации впервые официально рекомендовали сократить курс до четырех месяцев для части пациентов. Однако даже эти длительные курсы работают не всегда.

