Губернатор Запорожской области обвинил ВСУ в очередном военном преступлении

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили очередное военное преступление, атаковав Васильевскую центральную больницу.

По его словам, украинские войска использовали БПЛА неустановленного типа для атаки по зданию реанимационного отделения Васильевской центральной районной больницы.

«Киевский режим совершил очередное военное преступление, нанеся удар по гражданскому объекту здравоохранения в городе Васильевке. <...> К счастью, благодаря оперативной работе наших служб и тому, что большинство пациентов находилось в укрытиях, жертв удалось избежать», — поделился Развожаев.

Он уточнил, что в результате атаки повреждены окна, информации о пострадавших нет.

Балицкий отметил, что ВСУ атаковали гражданский объект — больницу с пациентами, находящимися в тяжелом состоянии.

23 марта Балицкий сообщал, что украинские военнослужащие начали обстреливать Энергодар, который является городом — спутником Запорожской атомной электростанции (АЭС).

Утром 23 марта ВСУ с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) атаковали автомобиль недалеко от села Кутузовка в Токмакском районе Запорожской области. Как рассказал Балицкий, в автомобиле находились волонтеры, которые доставляли гуманитарную помощь мирным жителям. В результате удара пострадали три человека — мужчины 1959, 1969 и 1975 годов рождения. У волонтеров диагностировали ранения различной степени тяжести, медики оказали им необходимую помощь.

Ранее в Энергодаре из-за обстрела ВСУ обрушилась крыша частного дома.