Кулаком в грудь: мать убила сына с ДЦП из-за математики

Москвичка убила сына-инвалида за отказ учить математику

В Москве женщина убила малолетнего сына, страдавшего ДЦП, за нежелание углубленно изучать математику. Ребенок устроил матери истерику после того, как она попыталась заставить его решать дополнительные задачи. Выйдя из себя, женщина ударила мальчика в грудь — в результате он упал на пол и захрипел. Приехавшие медики не смогли спасти его жизнь, однако вызвали санитаров для женщины: она грозилась покончить жизнь самоубийством.

Москвичка убила сына, страдавшего ДЦП, за отказ учить математику. Об этом сообщает mk.ru.

По данным СМИ, трагедия произошла вечером 26 февраля в Юго-Западном округе Москвы. З9-летняя мать-одиночка решила позаниматься с девятилетним сыном математикой – она была уверена, что ребенок, несмотря на отклонения в развитии, способен выполнить задания лучше, чем на привычную для него оценку «хорошо».

Однако мальчик отказался решать дополнительные задачи и расплакался. За это женщина, которая является инвалидом по слуху, стала громко ругаться на сына, после чего он в истерике убежал в другую комнату.

На этом скандал мог завершиться, но москвичка пришла в ярость: она побежала за мальчиком и попыталась силой заставить его приступить к заданиям. В процессе перепалки она не смогла совладать с собой и сильно ударила ребенка кулаком в грудь. Мальчик упал на пол и стал задыхаться. Когда он начал хрипеть, испуганная мать решила вызвать скорую помощь.

Прибывшие на место медики не смогли спасти пострадавшего – он скончался от остановки сердца. Сама женщина тут же призналась им, что своими руками убила сына и пообещала покончить жизнь самоубийством. В ответ на это врачи вызвали санитаров, которые увезли жестокую мать в психиатрическую клинику.

Телеканал РЕН ТВ в свою очередь сообщает, что вскрытие показало отсутствие травм и ушибов на теле ребенка, которые могли бы привести к летальному исходу.

К тому же соседка семьи заявила телеканалу «360», что смерть ребенка могла произойти из-за несчастного случая. По ее словам, мать погибшего всегда вела себя очень прилично и никогда не позволяла себе матерных выражений.

«Я не могу сказать, что она настолько плохая. Она же не алкоголичка, пьяная не валяется. Это похоже на несчастный случай», — заявила женщина. Она также отметила, что мать-одиночка всегда трепетно относилась к сыну и покупала ему все, что он хотел. Их часто можно было увидеть во дворе, выгуливающими собаку.

Ранее, в июле 2019 года, суд вынес приговор жителю Забайкалья – он будет отбывать пожизненное наказание за убийство ребенка мухобойкой, сообщал СК РФ. Согласно фабуле следствия, в день убийства мужчина остался вдвоем с пасынком. Выпив бутылку водки, Владислав Пауков решил научить мальчика читать, однако тот отказался, чем вывел отчима из себя.

«Злоумышленник не менее четырех раз ударил мальчика рукой по груди и лицу, а затем избил пасынка мухобойкой по лицу, телу, рукам и ногам. После этого осужденный трижды поднял мальчика над головой и бросил на пол. Ребенок от полученных травм скончался», — указывали в своем сообщении следователи.

Вернувшаяся с работы мать обнаружила тело сына и немедленно хотела обратиться за помощью, однако убийца не дал ей вызвать медиков и полицию. Для этого он применил физическую силу: как выяснили правоохранители, мужчина регулярно избивал свою сожительницу с 2017 по 2018 год. К делу были приложены доказательства по четырем случаям, когда после семейных скандалов женщина ходила с побоями от кулаков, ремня и даже сапог по всему телу.

В результате Пауков был признан виновным сразу по нескольким статьям — «Убийство малолетнего», «Истязание», а также «Кража чужого имущества». В том числе с причинением значительного ущерба потерпевшим и незаконным проникновением в жилище.