Кулаком в грудь: мать убила сына с ДЦП из-за математики

Москвичка убила сына, страдавшего ДЦП, за отказ учить математику. Об этом сообщает mk.ru.

По данным СМИ, трагедия произошла вечером 26 февраля в Юго-Западном округе Москвы. З9-летняя мать-одиночка решила позаниматься с девятилетним сыном математикой – она была уверена, что ребенок, несмотря на отклонения в развитии, способен выполнить задания лучше, чем на привычную для него оценку «хорошо».

Однако мальчик отказался решать дополнительные задачи и расплакался. За это женщина, которая является инвалидом по слуху, стала громко ругаться на сына, после чего он в истерике убежал в другую комнату.

На этом скандал мог завершиться, но москвичка пришла в ярость: она побежала за мальчиком и попыталась силой заставить его приступить к заданиям. В процессе перепалки она не смогла совладать с собой и сильно ударила ребенка кулаком в грудь. Мальчик упал на пол и стал задыхаться. Когда он начал хрипеть, испуганная мать решила вызвать скорую помощь.

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Прибывшие на место медики не смогли спасти пострадавшего – он скончался от остановки сердца. Сама женщина тут же призналась им, что своими руками убила сына и пообещала покончить жизнь самоубийством. В ответ на это врачи вызвали санитаров, которые увезли жестокую мать в психиатрическую клинику.

Телеканал РЕН ТВ в свою очередь сообщает, что вскрытие показало отсутствие травм и ушибов на теле ребенка, которые могли бы привести к летальному исходу.

К тому же соседка семьи заявила телеканалу «360», что смерть ребенка могла произойти из-за несчастного случая. По ее словам, мать погибшего всегда вела себя очень прилично и никогда не позволяла себе матерных выражений.

«Я не могу сказать, что она настолько плохая. Она же не алкоголичка, пьяная не валяется. Это похоже на несчастный случай», — заявила женщина. Она также отметила, что мать-одиночка всегда трепетно относилась к сыну и покупала ему все, что он хотел. Их часто можно было увидеть во дворе, выгуливающими собаку.

Ранее, в июле 2019 года, суд вынес приговор жителю Забайкалья – он будет отбывать пожизненное наказание за убийство ребенка мухобойкой, сообщал СК РФ. Согласно фабуле следствия, в день убийства мужчина остался вдвоем с пасынком. Выпив бутылку водки, Владислав Пауков решил научить мальчика читать, однако тот отказался, чем вывел отчима из себя.

«Злоумышленник не менее четырех раз ударил мальчика рукой по груди и лицу, а затем избил пасынка мухобойкой по лицу, телу, рукам и ногам. После этого осужденный трижды поднял мальчика над головой и бросил на пол. Ребенок от полученных травм скончался», — указывали в своем сообщении следователи.

Вернувшаяся с работы мать обнаружила тело сына и немедленно хотела обратиться за помощью, однако убийца не дал ей вызвать медиков и полицию. Для этого он применил физическую силу: как выяснили правоохранители, мужчина регулярно избивал свою сожительницу с 2017 по 2018 год. К делу были приложены доказательства по четырем случаям, когда после семейных скандалов женщина ходила с побоями от кулаков, ремня и даже сапог по всему телу.

В результате Пауков был признан виновным сразу по нескольким статьям — «Убийство малолетнего», «Истязание», а также «Кража чужого имущества». В том числе с причинением значительного ущерба потерпевшим и незаконным проникновением в жилище.