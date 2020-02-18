Февральская жара: Москва бьет рекорды

Никогда еще в Москве 18 февраля не было так тепло — побит температурный рекорд 1949 года. Об этом сообщает Гидрометцентр на своем сайте.

Синоптики отмечают, что столбики термометров поднялись до +5°C, днем вторника должно потеплеть еще до +6°C. Температура 71-летней давности была +4,4°C. Кроме потепления, сегодня ожидается облачность и местами небольшой дождь. В ночь на среду, 19 февраля температура должна упасть до +1...+3°C, также ожидаются осадки.

16 февраля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал телеканалу «360», что во вторник и среду, 18 и 19 февраля, возможен небольшой дождь. Он окончательно разрушит невысокий снежный покров. Такая погода в целом характерна для начала апреля. Но впереди еще много сюрпризов, например, в марте могут ударить морозы до минус 10°C. Поэтому пока мы говорим о весне календарной, а не фактической, подытожил он.

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В свою очередь, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что на этой неделе стоит ждать новых температурных рекордов — на протяжении трех дней погода за окном будет выше климатической нормы февраля на 9-11°C. «Начало предстоящей недели в Центральной России ознаменуется рекордным «триумвиратом» тепла — трое суток подряд столбики термометров будут штурмовать предыдущие температурные максимумы для 17,18 и 19 февраля, зафиксированные в 1957, 1949 и 1925 годах, когда воздух прогревался до плюс 5,8, плюс 4,4 и плюс 3,7 градуса, соответственно», — подчеркнул он.

Накануне главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила РИАМО, что температура воздуха в Московском регионе на следующей неделе будет больше напоминать конец марта, а не вторую половину февраля — именно в конце первого месяца календарной весны начинается обычно климатическая весна.

«Атмосферное давление будет понижаться. В понедельник мы ждем погоду облачную с осадками. Может быть дождь со снегом. Температура воздуха в ночные часы около 0°C, дневная температура будет повышаться до +2°C...+4°C», — рассказала Позднякова.

По ее словам, атлантический циклон из Европы будет удерживать такую погоду в течение первой половины недели. Ожидается существенное уменьшение снежного покрова. Предполагается, что в конце недели атмосферное давление начнет расти. Количество осадков снизится.

«Не стоит надеяться на очень ранее и резкое потепление, так как первая декада марта будет очень похожа на погоду текущей недели», — говорится в сообщении.

В то же время, судя по истории метеонаблюдения, вероятность, что март будет холодным, составляет 50%, теплым — 25%. Чаще в Москве после аномально теплых зим март был холодным.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявляла, что климатическая норма в марте будет сохраняться по всей территории европейской России.

При этом на востоке и юге республики Коми, в Кировской области и Пермском крае может быть отмечено превышение температурной нормы. Кроме того, тепловые аномалии возможны по всему Уралу и почти на всей территории Сибири.

На Чукотке, Камчатке, Сахалине, а также в Приморье и Хабаровском крае климатическая норма сохранится. Однако в ряде областей Дальнего Востока она будет превышена на 1°C.

На юге России ночные заморозки в марте могут достигать -5°C, однако днем в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях и республике Калмыкии дневная температура может подниматься до +15°C. В Краснодарском крае, Ставрополье и в северокавказских республиках в мартовские дни температура может доходить до +20°C.

Синоптики уже успели назвать зиму 2019-2020 «неклассической», «невероятно аномальной», «по-европейски слякотной», «розовой» и «вишневой». Цвет зимы определяет тот оттенок, который преобладает на прогностической карте того или иного периода. Розовый цвет означает превышающую нормы температуру.