Стрикленд: бой с Чимаевым не в Белом доме, потому что там не любят террористов
Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шон Стрикленд с иронией отреагировал на анонс титульного боя с Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ. Его слова передает Brian The Internet.

«Бой с Чимаевым пройдет не в Белом доме, потому что там не любят террористов. Но главное, что этот поединок состоится», — заявил Стрикленд.

Поединок за звание чемпиона в среднем весе пройдет на турнире UFC 328 в Нью-Джерси 9 мая.

В 2025 году году Чимаев одержал победу над представителем Южно-Африканской Республики Дрикусом Дю Плесси единогласным вердиктом судейской коллегии и завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе. Чеченский боец доминировал над соперником в борьбе на земле на протяжении почти 22 минут, установив новый рекорд UFC по числу успешно нанесенных ударов за один поединок – 529. Победа Чимаева вызвала восторг у Конора Макгрегора.

Таким образом, 31-летний Чимаев, который представляет Объединенные Арабские Эмираты, одержал 15-ю победу в ММА, на его счету нет ни одного поражения.

Ранее ветеран ВВС США обвинил Чимаева в нападении в аэропорту Дубая.

 
Рванут ли цены на маркетплейсах вверх из-за войны в Иране?
