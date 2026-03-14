На Украине водолаз погиб, ныряя за рыбой для начальства

В Запорожье водолаз-сапер погиб при ловле рыбы для начальства

Сотрудник Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям погиб в Запорожской области во время ловли рыбы для начальства. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в российских силовых структурах.

Уточняется, что мужчина погиб при погружении под лед.

«Украинскому спасателю угрожали переводом в боевое подразделение ВСУ в случае его отказа от погружения для лова любимой рыбы местных начальников», — сказали агентству.

В конце февраля в Сумах разгорелся скандал из-за вечеринки для местных сотрудников полиции, территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Как выяснило тогда ТАСС, для мероприятия были принятые беспрецедентные меры безопасности. При этом у участников вечеринки никто не проверял документы, что допускало нахождение там богатых уклонистов.

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки, которые представляют собой прежние военкоматы, функционируют на Украине с 2022 года. Эти учреждения, находящиеся в ведении Минобороны, несут ответственность за ведение воинского учета, проведение мобилизации, вручение повесток и предоставление гражданам права на отсрочку от призыва.

Ранее бывшего замначальника Одесского ТЦК уличили в коррупции.