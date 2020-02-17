Москва вместо Пхукета: Boeing 777 экстренно сел в Шереметьево

Самолет авиакомпании Nordwind («Северный ветер»), который производил перелет из Уфы в Пхукет, из-за неполадок перенаправили в московский аэропорт Шереметьево, и сообщили ТАСС в справочной службе аэропорта Уфы.

«Рейс авиакомпании «Северный ветер» 2505 Уфа - Пхукет вылетел из Уфы в 02:01 по местному времени (00.01 мск), улетел в Шереметьево. В Шереметьево он приземлится в 05.00 мск», — рассказала собеседница агентства.

При этом в авиакомпании ТАСС сообщили, что самолет перенаправили по техническим причинам. «По техническим причинам [самолет был перенаправлен в Москву], он находится в Москве два часа, потом вылетает [в Пхукет]. Время вылета — 07.05 мск», — сказала собеседница агентства. Она добавила, что пассажиры Boeing 777 до момента вылета будут находиться на борту.

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Как удалось выяснить РИА «Новости», самолет российской авиакомпании Nordwind рейсом Уфа-Пхукет сел в Москве из-за срабатывания датчика и отсутствия сменного экипажа в Уфе, который потребовался бы из-за необходимости отпустить изначальный экипаж на отдых, Об этом агентству сообщил представитель компании.

По данным СМИ, в самолете сработала сигнализации открытия двери.

«Сработала индикация в Уфе. Поскольку он с полными баками был, соответственно, нужно было выжигать топливо над Уфой. Возникала проблема с рабочим временем экипажа. Решили прилететь в Москву», — отметил источник.

Собеседник добавил, что у экипажа не было возможности вернутся в точку вылета, поскольку для возвращения в аэропорт пришлось бы четыре часа вырабатывать топливо над Уфой. «Если бы он там сел, экипаж нужно было бы отпускать на отдых. Запасного экипажа в Уфе нет. Базировка у нас в Москве», — подытожил представитель авиакомпании. Он отметил, что единственным решением проблемы стало изменение курса.

Между тем неисправности в работе самолета не всегда приводят к удачному завершению полета. Так, 9 февраля 2020 года жесткую посадку совершил пассажирский самолет Boeing 737-524 в аэропорту Усинска республики Коми.

При приземлении произошла нештатная ситуация. В момент соприкосновения с землей у самолета сложились основные стойки шасси. «Боинг» ударился о взлетно-посадочную полосу хвостом, проскользил на брюхе и выкатился за пределы ВПП, сообщало региональное издание «Усинск Онлайн».

Как заявили ТАСС в авиаслужбах, степень повреждения самолета уточняется. Пострадавших в результате инцидента не было. На борту находились 94 человека: 88 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они были оперативно эвакуированы.

По факту ЧП начата доследственная проверка, заявили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.

Ранее 28 января 2020 года стало известно об еще одном инциденте. Пассажирский самолет Embraer по решению экипажа совершил экстренную посадку в аэропорту Новосибирска, передавал ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта Толмачево.

«В 17:42 (13:42 мск) посадка по решению экипажа», — сообщала собеседница агентства. Между тем, как уточнили ТАСС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, экипажем самолета авиакомпании S7, вылетевшего из Новосибирска в Екатеринбург, в связи со срабатыванием сигнализации о технической неисправности было принято решение вернуть самолет в аэропорт вылета. На борту находились 77 пассажиров и два члена экипажа. По факту нештатной ситуации транспортная прокуратура проводит проверку.

В авиакомпании S7 рассказали о предварительной причине произошедшего. По словам представителя перевозчика, Embraer вернулся в аэропорт Толмачево из-за невыпуска закрылков.

«При выполнении рейса S7 5017 Новосибирск — Екатеринбург сработала индикация невыпуска закрылков. В соответствии с требованиями безопасности полетов командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета. После выработки топлива самолет Embraer 170 благополучно приземлился в аэропорту Толмачево», — рассказалии в авиакомпании.

Позже в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре ТАСС сообщили, что в 18.58 (14.58 мск) пассажиры были отправлены к месту назначения резервным бортом.