«Тяжелая доля»: почему женщины выходят на пенсию раньше мужчин

Около 41% мужчин считают дискриминацией тот факт, что они выходят на пенсию на пять лет позже женщин. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob.

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При этом лишь 28% опрошенных женщин согласились с тем, что это свидетельство предвзятого отношения на основании полового признака. Между тем не придерживаются такой позиции 50% респондентов-женщин и 44% мужчин.

В исследовании приняли участие 1,6 тыс. граждан обоих полов старше 18 лет, проживающих по всей территории России. Опрос проводился 13 февраля 2020 года.

С 2019 по 2028 год в стране постепенно будет повышаться пенсионный возраст. К 2028 году женщины будут выходить на пенсию в 60, а мужчины — в 65 лет. Что и огорчает борющихся за пенсионное равноправие.

В Госдуме не согласны с мнением 41% опрошенных сайтом по поиску работы мужчин. Там считают, что разница в пять лет не может дискриминировать кого-либо, так как пенсионный возраст рассчитывается с учетом того, что женщина испытывает нагрузку не только на работе, но и в семье.

«Такая разница — это устоявшаяся, мировая практика. Надо понимать, что физиология мужчин и женщин разная. Не стоит забывать о важной миссии женщины — выносить и воспитать ребенка. Какая тяжелая у них доля: дети, семья, хозяйство и работа.

Никакой дискриминации нет — напротив, надо на государственном уровне больше внимания уделять женщинам», — сказал «Газете.Ru» председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Кроме того, женский организм травмируется во время родов, с чем мужчины никогда не сталкиваются, согласилась с чиновником председатель комиссии по социальным правам Совета по правам человека (СПЧ) Ирина Киркора.

«Мужчины более сильные и выносливые с точки зрения физической подготовки. Принятые нормы пенсионного возраста подтверждались исследованиями по поводу старения организма мужчины и женщинами — ученые заключили, что женский организм стареет быстрее», — отметила правозащитница в разговоре с «Газетой.Ru».

При этом член СПЧ предположила, что 41% мужчин заявили о дискриминации лишь в ответ на борьбу женщин за уравнивание прав. «Они предполагают: «Раз вы считаете, что мы ущемляем вас с точки зрения оплаты в трудовой сфере, то обратите внимание на то, что мы позже выходим на пенсию». То есть этим недовольством мужчины хотят сбалансировать эту дискриминацию», — пояснила Киркора.

Между тем Нилов напомнил, что не у всех мужчин пенсионный возраст настолько разнится с женским. «Например, у тех, кто проживал в районе Крайнего Севера или работал на вредных производствах. У нас есть также военные пенсионеры, которые получают страховую пенсию. Поэтому так однозначно говорить нельзя», — подчеркнул депутат.

Действительно, мужчины, работающие в районах Крайнего Севера, сейчас могут выйти на пенсию в 55 лет — к 2028 году этот показатель поднимется до 60 лет. Но, стоит отметить, что и трудящиеся там женщины имеют право выйти на пенсию в 50 лет в 2020 году и в 55 через восемь лет. То есть разница в пять лет сохраняется.

То же самое касается и граждан, работающих в тяжелых и вредных условиях труда, на подземных работах или в горячих цехах. Досрочная пенсия полагается сейчас мужчинам, достигшим 50 или 55 лет (в зависимости от тяжести работ) и имеющим за плечами определенное количества стажа — от 20 до 25 лет. В то же время женщинам, работающим в подобных условиях, должно исполниться от 45 до 50 лет для получения досрочной пенсии (при стаже в 15 и 20 лет).

В СПЧ добавили: если выяснится, что мужчина утратил трудоспособность и его организм терпит такие же осложнения, как женский, то ему назначат досрочную пенсию в любом случае.

«Пенсия по инвалидности как раз индивидуальна, оценивает именно физическое состояние конкретного человека и может назначаться в любое время, как только эти обстоятельства произошли», — заключила председатель комиссии по социальным правам СПЧ.