Бойтесь панголинов: откуда взялся коронавирус

Последовательность метагенома нового штамма коронавируса 2019-nCoV, выделенного из панголинов, на 99% идентична последовательности зараженных людей, что указывает на то, что эти ящеры могут быть промежуточным хозяином вируса, передает китайское информационное агентство «Синьхуа».

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Исследование было проведено Южно-Китайским сельскохозяйственным университетом. По словам президента университета Лю Яхонга, исследовательская группа проанализировала более 1000 образцов метагенома диких животных и вышла на панголинов, как наиболее вероятных промежуточных хозяев.

По словам Лю, исследование будет способствовать профилактике эпидемии и борьбе с ней, также после этого будут внесены дополнительные данные в научный справочник по политике в отношении диких животных.

Шен Ёнгью, член исследовательской группы, сказал, что предыдущие исследования показали: новый коронавирус возник у летучих мышей, но поскольку нынешняя вспышка произошла зимой, маловероятно, чтобы люди были непосредственно заражены летучими мышами.

«Поэтому наша задача был найти промежуточного хозяина, который «связывает» летучих мышей и людей», — сказал Шен.

Он указал, что обычно в таких ситуациях есть несколько промежуточных хозяев, и ящеры могут быть только одним из них.

«С одной стороны, мы надеемся, что этот результат предупредит людей, чтобы они держались подальше от диких животных.

С другой стороны, мы хотели бы поделиться им с научным сообществом в надежде приложить усилия, чтобы найти других возможных промежуточных хозяев для продвижения профилактики и борьбы с эпидемиями», — пояснил специалист.

Эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась 31 декабря. Незадолго до этого в многомиллионном городе Ухане, расположенном в китайской провинции Хубэй, произошла вспышка неизвестной пневмонии. Сейчас мегаполис находится под карантином — из него нельзя выехать.

Китайские эпидемиологи установили, что источником коронавируса стал рынок в Ухане. Кроме мяса привычных европейцу домашних животных — коров, свиней и кур — там можно было купить мясо гигантской саламандры, цапли, обезьяны и других экзотических диких животных.

Вакцину от 2019-nCoV уже разрабатывают — 29 января в генконсульстве России в Гуанчжоу заявили, что Китай и РФ совместно ведут работу над «оружием» против коронавируса, его геном уже направлен российским специалистам. Благодаря геному ученые в РФ смогли в короткие сроки разработать экспресс-тесты, позволяющие определить наличие в организме человека 2019-nCoV.

По последним официальным данным, в мире подхватили коронавирус 31 524 человека. От пневмонии скончались 638 человек, еще 1764 — полностью излечились от болезни.

Большинство россиян из Уханя вывезли на родину двумя военно-транспортными самолетами Минобороны РФ — Ил-76. Всего из китайского Уханя вывезли 144 человека, среди них – не только граждане РФ, но и казахстанцы с украинцами. Эвакуированы были в частности четверо детей. Людей доставили в Тюмень.

На протяжении двух недель они будут находиться в лечебно-реабилитационном центре, находящемся почти в 30 км от регионального центра, в лесном массиве. Такая мера предосторожности является стандартной процедурой для подобных ситуаций.

В России по-прежнему два случая заражения: в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба инфицированных идут на поправку. Симптомы коронавируса у россиян и граждан стран СНГ, которые находятся в карантине после эвакуации из Уханя, не выявлены, сообщает оперативный штаб региона по профилактике заболевания.

Направленная в Китай делегация медиков из России так и не получила живой штамм коронавируса 2019-nCoV, с помощью которого в РФ могли бы разработать вакцину от инфекции, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мировых запасов одноразовых масок и респираторов недостаточно для борьбы с распространением нового типа коронавируса.

«Мир столкнулся с серьезными проблемами на рынке средств персональной защиты. Спрос в 100 раз превышает норму, а цены увеличились в 20 раз», — сказал он.

Гебрейесус добавил, что средства личной защиты широко и неуместно применяются вне медицинских учреждений, в результате чего мировые запасы масок и респираторов истощены на ближайшие 4-6 месяцев.

По его словам, в первую очередь средствами защиты нужно обеспечивать докторов и других медработников, которые напрямую контактируют с заболеванием. Гендиректор ВОЗ отметил, что для этого потребуется от 7 до 10% рыночных возможностей.