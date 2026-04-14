В Дагестане создали опергруппу для борьбы с оползнями

В Дагестане создали оперативную мобильную группу по борьбе с оползнями
В Дагестане создана оперативная мобильная группа по выявлению оползневых процессов. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«Угроза оползневых процессов сохраняется. В связи с этим мобильная группа оперативно выезжает в районы, где возникают угрозы», — сказал глава региона Сергей Меликов.

В состав группы вошли специалисты МЧС, Минстроя и геологи.

С конца марта Дагестан страдает от наводнения, вызванного продолжительными и мощными ливнями. В нескольких городах и районах был введен режим ЧС федерального уровня. На Геджухском водохранилище прорвало земляную дамбу, из-за чего пришлось эвакуировать свыше 4 тысяч человек. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что число пострадавших превысило 6200 человек. Собственника дамбы заподозрили в том, что он не устранил выявленные до этого при проверке нарушения.

Ранее в Дагестане обрушился мост на трассе «Кавказ».

 
