Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Наука

Назван вид рака, при котором часто возникает изжога

Shutterstock/Rajitha Ruwantha

Рак пищевода может долгое время оставаться незамеченным, так как нередко проявляется лишь изжогой, которую многие считают безобидной. Об этом заявила основательница благотворительной организации Heartburn Cancer UK Мими МакКорд в комментарии Daily Mail.

По ее словам, люди часто годами игнорируют симптомы кислотного рефлюкса, принимая их за обычную реакцию на пищу и снимая дискомфорт лекарствами. Однако регулярная изжога может указывать на изменения в пищеводе и повышенный риск серьезных заболеваний, включая рак пищевода.

Одним из таких состояний является пищевод Барретта — предраковое изменение слизистой оболочки, которое развивается на фоне длительного воздействия желудочной кислоты. Это состояние увеличивает вероятность развития онкологических заболеваний, если его вовремя не выявить.

Эксперт подчеркивает, что тревожным сигналом считается изжога или рефлюкс, сохраняющиеся в течение трех недель и более. В таких случаях важно обратиться к врачу, а не ограничиваться самолечением.

Специалисты отмечают, что ранняя диагностика играет ключевую роль: на начальных стадиях заболевание может протекать почти бессимптомно, что затрудняет его своевременное выявление.

Ранее онколог объяснил, могут ли гормональные препараты вызвать рак яичников.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
