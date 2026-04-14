Telegram-канал «Сапа 15» выпустил обращение после задержания главреда

Журналисты портала «Сапа 15» обратились к аудитории после задержания главреда Алины Джикаевой по делу о взятках сотруднику полиции. Сообщение опубликовано в Telegram-канале.

«По словам свидетелей, когда правоохранители явились к ней домой, то озвучили статью 159 УК РФ — мошенничество. Какое отношение к этому имеют остальные сотрудники осетинского офиса «Сапы», остается неясным. По предварительным данным, несколько сотрудников отвезли в Центр по противодействию экстремизму МВД РФ, однако подтверждения этому нет», — сказано в посте.

Родственники задержанных также не знают где они, утверждает канал.

Кроме того, у издания есть вопросы к формулировке «претензии» от правоохранителей, согласно которой, речь идет об эпизоде 2020 года, в то время как канал был основан в 2023-м.

14 апреля силовики задержали главреда Telegram-канала «Сапа» Алину Джикаеву и оперативного дежурного полиции. В зависимости от роли в этом деле они подозреваются в превышении должностных полномочий, получении взятки и даче взятки. По данным следствия, с июля 2020 по июнь 2025 года полицейский, как утверждается, за незаконные действия получил от Джикаевой взятку на сумму около 250 тысяч рублей.

