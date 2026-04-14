Журова рассказала, при каких условиях состоится матч между Россией и Украиной

Депутат Госдумы России Светлана Журова предположила, что матч между спортсменами России и Украины может «остоятся только после мирного соглашения, передает Sport24.

«Могу представить матч между Россией и Украиной только после мирного соглашения. Без этого они не выйдут на матчи с нами, если только международные федерации не поставят жесткие условия», — сказала Журова.

Сборная Украины по водному поло получила техническое поражение со счетом 0:5 в матче за седьмое место второго дивизиона Кубка мира против команды России.

Встреча была запланирована на 13 апреля в мальтийской Гзире. Матч был назначен на 16:00 по московскому времени. Российские ватерполисты появились в бассейне на предматчевой разминке, однако игра так и не была проведена из-за неявки команды соперника.

Таким образом, россияне завершили Кубок мира на седьмом месте, а украинцы на восьмом.

Ранее в Эстонии выступили против российских пловцов.

 
Возможный рост цен на интернет, неудавшийся теракт в Москве и тренажер для ЕГЭ. Главное за 14 апреля
