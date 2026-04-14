На рэпера Канье Уэста подали в суд из-за нападения двухлетней давности

TMZ: Канье Уэста обвинили в нападении в голливудском отеле Chateau Marmont
На американского рэпера Канье Уэста подали в суд за якобы нападение с кулаками на человека в известном голливудском отеле Chateau Marmont. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на судебные документы.

В публикации отмечается, что на музыканта подали в суд за нанесение побоев и причинение эмоционального ущерба во время инцидента двухлетней давности.

Издание подчеркивает, что истец пожелал остаться неназванным.
По его показаниям, Уэст подошел к столику пострадавшего в отеле и без предупреждения ударил кулаком по лицу. После этого рэпер нанес еще несколько ударов, пока истец лежал на полу без сознания, говорится в публикации.

Мужчина заявил, что музыкант ложно обвинил его в оскорбительном и неподобающем поведении по отношению к женщине из его компании, а также повторил и приукрасил эту ложь во время выступления на популярном подкасте.

В апреле 2024 года рэпер подрался с близнецами-предпринимателями Марком и Джонни Хьюстонами из-за жены — он ударил одного из близнецов, решив, что тот напал на его жену Бьянку Цензори.

Записи с камер видеонаблюдения показали, что на женщину никто не нападал, а другой близнец, не тот, которого ударил Уэст, случайно столкнулся с ней.

Ни братья, ни Уэст не ответили на запросы полицейских, требовавших личной беседы с участниками конфликта. Расследование остается открытым, однако правоохранители предполагают, что стороны уже урегулировали конфликт самостоятельно.

Ранее из-за Канье Уэста отменили музыкальный фестиваль.

 
