Новая жертва дедовщины: кто еще страдал в части Шамсутдинова

19-летний срочник Евгений Графов, пострадавший в результате стрельбы в воинской части Забайкальского края, проходит потерпевшим по делу о неуставных отношениях. Об этом сообщил «Газете.Ru» Равиль Тугушев — адвокат 20-летнего рядового Рамиля Шамсутдинова, убившего восьмерых сослуживцев 25 октября 2019 года.

Реклама

Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте Читинского гарнизонного военного суда, где в ближайшие две недели состоится судебное заседание по делу о дедовщине, уточнил юрист.

Он добавил, что Графова включили в то же самое дело, по которому проходит потерпевшим его подзащитный — более того, обвиняемым в издевательствах над молодым человеком остается тот же фигурант, который, по версии следствия, истязал Шамсутдинова и еще нескольких срочников.

Другой адвокат 20-летнего срочника Руслан Нагиев уточнил в разговоре с «Газетой.Ru», что обвиняемым по этому делу проходит рядовой, а не высокопоставленный военнослужащий. «В связи с тем, что Графов находится в тяжелом состоянии, его могли признать потерпевшим на основании показаний этого обвиняемого, ведь он давно признался во всем. И другие потерпевшие могли рассказать о дедовщине.

Не исключено также, что Графов сам сообщал о неуставных отношениях в телефонных разговорах родственникам», — заявил Тугушев

Известно, что Графов является земляком Шамсутдинова – он так же, как и стрелок, приехал в забайкальскую часть из Тюменской области. Там пострадавший проживает в селе Сорочкино Аромашевского района – со дня трагедии администрация поселения следит за состоянием молодого человека, а также находится на связи с его родственниками.

«Мы не знали о неуставных отношениях, только что нам стало это известно. Евгений все еще находится в тяжелом состоянии – так говорила его мама Ирина нам в последний раз. Сейчас она с ним в Москве», — сообщила «Газете.Ru» глава Сорочкинского сельского поселения Валентина Пацина.

Как сообщала мать раненного в голову рядового Ирина Графова, ее сын до сих пор лежит в столичном медицинском нейроцентре Бурденко – врачи оценивают его состояние как тяжелое, однако стабильное. «Врачи не дают никаких прогнозов, но делают все возможное, чтобы Женя выкарабкался. В сознание он не приходил, но стал, как нам кажется, узнавать нас. Он реагирует на мой голос и улыбается. Пальцами вроде бы не шевелит», — рассказывала женщина порталу 72.ru 18 декабря.

19-летний Графов ушел в армию в начале июля 2019 года — на службу или дедовщину по телефону он ни разу не жаловался, однако он мог скрывать факт неуставных отношений, чтобы не тревожить близких, отметила мать срочника. Она добавила, что через месяц после призыва у молодого человека родился ребенок. Сейчас малышу шесть месяцев – его воспитывает сожительница Графова.

О том, что 25 октября в голову рядового попала пуля, пущенная Шамсутдиновым, семья молодого человека узнала из интернета. «Об этом мы узнали случайно. Моя дочь поздно вечером сидела в интернете. Там же узнали из новостей, что в воинской части Забайкалья, где служит наш Женя, произошла такая ужасная трагедия. В списках пострадавших мы увидели имя и фамилию нашего Жени», — рассказала мать пострадавшего.

Родственники пытались дозвониться до части, однако трубку никто не брал – по словам Ирины Графовой, самым странным было то, что сами сотрудники части или военкомата даже не пытались связаться с семьей рядового.

«27 октября, наконец, в воинской части нам сказали, что Женя был тяжело ранен в голову. Он находится в тяжелом состоянии в больнице, без сознания. Это так страшно, столько времени без вести нас держали. Насколько мне известно, мы не одни такие, кто узнал о случившемся из интернета», — сообщила мать Графова 72.ru.

Отметим, что сам Шамсутдинов, обвиняемый по делу об убийстве восьмерых сослуживцев, не раз признавался, что сожалеет о том, что во время расстрела «зацепил» двоих товарищей, которые не причинили ему вреда. По предварительным данным, одним из раненных приятелей считается Графов. «Прости папа, я иначе не мог, да и выбора, сил, терпения больше не было. Жаль, очень жаль тех двоих ребят, но я их не видел...», — приводили слова срочника в группе поддержки военнослужащего в соцсети «ВКонтакте».