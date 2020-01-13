Единый стандарт: в России меняют структуру учительских зарплат

Поправки в Трудовой кодекс позволят прописать базовые гарантии оплаты труда учителей на федеральном уровне. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на министра просвещения РФ Ольгу Васильеву.

«Мы сейчас боремся за то, чтобы 70% фонда оплаты труда учителей гарантированно уходило на оклады за одну ставку, то есть за 18 уроков в неделю. И только 30% должно выделяться на различные надбавки», — заявила глава Минпросвещения.

По словам Васильевой, проблема заключается в том, что на региональном и муниципальном уровне принимаются самостоятельные решения о порядке начисления зарплаты и ее распределении. Тем не менее, подчеркнула она, сейчас разрабатываются поправки к ТК.

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«Поправки <...> позволят прописать базовые гарантии на федеральном уровне», – добавила она.

По словам Васильевой, идет работа также над поправками к закону «Об образовании». На законодательном уровне планируется закрепить правило «четырех документов» для учителя, которые педагог должен заполнять. К ним относятся: электронный дневник, журнал, календарно-тематический план и рабочая программа по предмету.

«Любые другие бумаги — о субботниках, прививках, партах и тому подобное — не должны быть заботой учителя», — добавила Васильева.

Министр также рассказала о новых школьных стандартах ФГОС, которые позволят снизить нагрузку по отчетности более чем на треть. Работа над обновлением федеральных госстандартов в сфере образования велась более полутора лет, подытожила она.

Помимо прочего, Ольга Васильева указала на нехватку учителей в России. Всего в школах работает порядка 1,5 млн педагогов, но «еще процентов десять» не хватает. Особенно остро ощущается «учительский дефицит» по иностранным языкам, математике, физике и информатике. При этом почти треть российских учителей – пенсионеры.

«Учительский вопрос» беспокоит правительство РФ. В декабре Министерство просвещения направило в Минтруд предложение о повышении зарплат учителям. Об этом стало известно из письма заместителя руководителя Минпросвещения Виктора Басюка, опубликованного на сайте ведомства.

Предварительно министерство провело мониторинг, в результате которого выяснилось, что заработок представителей этой профессии по России различается в несколько раз.

Согласно исследованию, в Мордовии оклад за одну ставку составляет 3,6 тысяч рублей, а в Приморском крае размер оклада равен 22,3 тыс. руб.

Наибольшую зарплату получают учителя в школах Чукотки — больше 99 тыс. рублей. Лидирующие позиции также заняли Ямало-Ненецкий АО (97,5 тыс. рублей), Москва (97,2 тыс. рублей), Сахалин (86,7 тыс. рублей), Ненецкий АО (80 тыс. рублей), Магаданская область (около 79 тыс. рублей).

По данным Росстата, меньше всего учителям платят в Северной Осетии (около 22 тыс. рублей), в Кабардино-Балкарии (22 тыс. рублей), Карачаево-Черкесии (22,2 тыс. рублей), Ингушетии (22,3 тыс. рублей), Дагестане (23 тыс. рублей), Ивановской области (около 24 тыс. рублей).

Причем летом 2019 года Росстат сообщил, что зарплата преподавателей различных категорий в России за последние полгода выросла в среднем на 15%, а лидером по приращению денежного вознаграждения стала Мурманская область, где зарплаты преподавателей высшего профессионального образования увеличились на 40%. В целом по стране рост средней зарплаты педагогических работников дошкольных образовательных организаций во втором квартале 2019 по сравнению с первым составил 9%, общего, а также дополнительного образования — 16%.