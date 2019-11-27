Загадочная смерть: от чего умерли два ребенка в Крыму

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления и смерти двух маленьких детей в Симферополе.

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Дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам», сообщили в пресс-службе управления СКР по Крыму и Севастополю.

В настоящий момент правоохранители рассматривают все возможные версии трагедии, однако приоритетной является отравление веществом неясной этиологии.

Чтобы установить точную причину смерти и источник отравления, следствие назначило все виды судебно-медицинских экспертиз и иные исследования, отметили в региональном управлении СКР.

Трагедия произошла в воскресенье, 24 ноября. По данным следствия, жительница Железнодорожного района Симферополя вызвала на дом скорую помощь, поскольку трем ее детям внезапно стало плохо.

«На момент прибытия скорой помощи мальчик в возрасте 10 месяцев скончался, еще двоих детей – восьмилетнюю девочку и пятилетнего мальчика – в срочном порядке доставили в больницу, там девочка скончалась», – рассказали журналистам в региональном минздраве.

Пятилетний мальчик и его мать находятся в больнице. Состояние ребенка оценивается как стабильно тяжелое. Его ввели в медикаментозный сон и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, он находится в реанимации.

Состояние женщины оценивается как удовлетворительное, ее перевели в терапевтическое отделение.

Как сообщают местные СМИ, семья, в которой произошло ЧП, характеризуется положительно. Она жила на втором этаже многоквартирного дома, на первом находится склад продовольственного магазина – сейчас он опечатан и закрыт.

Соседи рассказали телеканалу «Крым24», что из склада постоянно доносились странные запахи. Они не исключают, что там травили крыс или тараканов. По словам очевидцев, многочисленные мыши и крысы прогрызли дырки в складе, и живность неоднократно пытались истребить. Жильцы дома обеспокоены, поскольку, по их словам, все они закупают продукты именно в этом магазине.

Телеканал также сообщает, что криминалисты в ходе исследований и осмотра квартиры уже исключили версию о том, что семья отравилась в результате утечки газа.

«Предварительно утечек бытового газ или источника угарного газа, неисправности и непроходимости вытяжки и вентиляции не выявлено», – сообщили в следственном управлении.

Отец семейства обратился к общественности и попросил всех небезразличных помолиться за здоровье его жены и выжившего сына. Кроме того, он сообщил, что в сети мошенники пытаются заработать деньги под видом сбора средств на помощь пострадавшей семьей. Мужчина призвал крымчан не поддаваться на уловки мошенников и не отправлять средств неизвестным людям.

«К нам обратился отец семейства, где произошла трагедия. В соцсетях некие люди распространяют сведения о сборе финансовой помощи для них.

Ни в какие фонды и к волонтерам он не обращался, таковые не выходили и к нему с предложением», – подчеркнула старший помощник руководителя регионального следственного главка Ольга Постнова.

В августе этого года в Ульяновской области с сильным пищевым отравлением в больницу попала семья из семи человек: пяти взрослых и двоих детей. Один пострадавший мужчина средних лет скончался в больнице. Кроме того, позднее были госпитализированы еще двое местных жителей с теми же симптомами.

Как выяснилось, все пострадавшие приходились друг другу родственниками или были знакомы по работе, они употребляли пищу, приготовленную на подсолнечном масле домашнего производства.

Правоохранители возбудили уголовное дело «О производстве либо сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц».

Токсикологическая экспертиза выявила в крови пострадавших содержание производных кумарина, который входит в состав крысиного яда. Как сообщали местные СМИ, следователи рассматривали в качестве приоритетной версию о том, что семечки, из которых изготовили подсолнечное масло, обрабатывали крысиным ядом. Сначала маслом отравились сам производитель и его семья. Кроме того, его взрослая дочь успела продать несколько литров продукта своей коллеге.