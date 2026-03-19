В России призвали ввести профессиональный стандарт для моделей

Вместо стандарта красоты, предусматривающего определенные рост, вес и объемы тела моделей, в модельном бизнесе будет полезно внедрить профессиональный стандарт. Такое мнение в беседе с РИАМО выразил эксперт модельной индустрии и основатель HFM Алексей Вербицкий.

«Мой подход как раз о том, что индустрия давно ушла от шаблонов. Сегодня бизнес зарабатывает на разнообразии, а не на конвейере «90-60-90». Внешность — это лишь часть проекта. Гораздо важнее ответственность, пунктуальность, умение работать в команде и человеческие качества», — подчеркнул специалист.

Он отметил, что модельном бизнесе в России нужен стандарт, который также устанавливал бы прозрачные условия сотрудничества между агентствами и моделями. Благодаря ему обе стороны будут понимать свои права и обязанности, а также понятие форс-мажора. Таким образом удастся избегать недопониманий во время рабочего процесса.

Помимо этого, по мнению эксперта, профессиональный стандарт мог бы регулировать критерии надежности, в том числе верифицированное портфолио и подтвержденный опыт, а также охватывать сферу этики и безопасности. Такое нововведение помогло бы модельному рынку выйти на новый уровень развития.

