Лукашенко и делегация США завершили переговоры в Белоруссии

В Белоруссии завершилась встреча президента страны Александра Лукашенко с делегацией США, которую возглавляет специальный посланник американского лидера Джон Коул. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Переговоры продлились более трех часов.

«У «Пула» есть вопросы к американцам. Прямо сейчас мы их задаем», — отмечается в публикации.

Общаясь с журналистами, Коул рассказал, что участники переговоров обсудили двусторонние отношения Вашингтона и Минска и обменялись мнениями по поводу конфликта на Ближнем Востоке. Как сказал чиновник, для него всегда очень ценно узнать мнение президента Белоруссии, так как оно отличается от позиции, которую занимают западные политики.

Лукашенко и американская делегация провели встречу во Дворце Независимости в Минске. Президент Белоруссии перед началом переговоров сделал Коулу комплимент по поводу его внешнего вида. Глава государства отметил, что специальный посланник США выглядит так, «будто войны нет». После этого Лукашенко и американский чиновник обнялись и пожали друг другу руки.

Ранее Лукашенко заявил, что продолжает оставаться сторонником американского лидера.