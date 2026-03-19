В российском регионе из-за пастереллеза изымут животных из более 170 хозяйств

В Новосибирской области из-за пастереллеза изымут животных из более 170 хозяйств
Специалисты изымут и ликвидируют животных в 176 личных подсобных хозяйствах в Новосибирской области из-за пастереллеза. Об этом журналистам заявил руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов, его слова приводит ТАСС.

«Всего у порядка 170 семей планируется изъятие», — сказал он, затем уточнил, что речь идет о 176 новосибирских частных хозяйствах.

По его словам, процедура затронет фермеров, имеющих личные подсобные хозяйства. Нешумов отметил, что от этих фермеров в правительство региона направили 55 заявлений на соцвыплаты, по 30 из них выплаты уже произведены.

По информации регионального Минсельхоза, всего в регионе очаги пастереллеза выявили в пяти районах. Кроме того, было обнаружено более 40 очагов бешенства. В них проводится изъятие сельскохозяйственных животных. В управлении ветеринарии региона утверждают, что пастереллез в области приобрел неизлечимую форму из-за изменчивости возбудителя.

Ранее под Красноярском нашли около 50 туш коров в мешках и пакетах.

 
