Суперкомпьютер определил фаворита Лиги чемпионов после 1/8 финала

Суперкомпьютер Opta назвал «Арсенал» фаворитом на победу в Лиге чемпионов

Суперкомпьютер Opta определил главного претендента на победу в Лиге чемпионов сезона-2025/2026 после матчей 1/8 финала турнира.

Наибольшие шансы выиграть турнир у лондонского «Арсенала» (29,73%). На втором месте идет мюнхенская «Бавария» (18,33%), третья —«Барселона» (15,66%).

Шансы на победу в ЛЧ «ПСЖ», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, оценивают в 11,87 %.

Наименьший процент на победу суперкомпьютер определил у «Спортинга» — 3,03. Также менее 10% у «Реала» (9,85), «Ливерпуля» (7,12) и «Атлетико» (4,41).

На стадии 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся матчи «ПСЖ» — «Ливерпуль», «Реал — Бавария», «Барселона» — «Атлетико» и «Спортинг» — «Арсенал». Первые четвертьфинальные игры состоятся 7-8 апреля, ответные матчи пройдут 14-15 апреля.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

Ранее «Галатасарай» подал жалобу в УЕФА из-за травмы игрока, которому в матче ЛЧ с «Ливерпулем» оторвали часть пальца.