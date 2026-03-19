Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

Суперкомпьютер определил фаворита Лиги чемпионов после 1/8 финала

Peter Cziborra/Reuters

Суперкомпьютер Opta определил главного претендента на победу в Лиге чемпионов сезона-2025/2026 после матчей 1/8 финала турнира.

Наибольшие шансы выиграть турнир у лондонского «Арсенала» (29,73%). На втором месте идет мюнхенская «Бавария» (18,33%), третья —«Барселона» (15,66%).

Шансы на победу в ЛЧ «ПСЖ», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, оценивают в 11,87 %.
Наименьший процент на победу суперкомпьютер определил у «Спортинга» — 3,03. Также менее 10% у «Реала» (9,85), «Ливерпуля» (7,12) и «Атлетико» (4,41).

На стадии 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся матчи «ПСЖ» — «Ливерпуль», «Реал — Бавария», «Барселона» — «Атлетико» и «Спортинг» — «Арсенал». Первые четвертьфинальные игры состоятся 7-8 апреля, ответные матчи пройдут 14-15 апреля.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

Ранее «Галатасарай» подал жалобу в УЕФА из-за травмы игрока, которому в матче ЛЧ с «Ливерпулем» оторвали часть пальца.

 
Теперь вы знаете
Параллельный импорт — все. Как военные действия на Ближнем Востоке ударят по российскому бизнесу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!