В Совфеде назвали главное условие для возобновления переговоров по Украине

Главным условием для возобновления трехстороннего диалога по Украине является готовность к переговорам всех трех сторон – Москвы, Вашингтона и Киева. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Главное, чтобы все три стороны – Россия, Украина и американцы – были готовы возобновить переговоры. Из этих трех только Россия готова. Мы всегда об этом говорим. Американцам сейчас, похоже, не до этого в связи с событиями на Ближнем Востоке, а Украина и до этого не рвалась на переговоры. Теперь она только оттягивает время», — подчеркнул он.

По словам Джабарова, возобновление переговоров не зависит только от России. Пока неизвестно, когда конкретно произойдет возобновление трехстороннего диалога по урегулированию украинского кризиса, добавил он.

Трехсторонний формат переговоров Россия — США — Украина поставили на паузу на фоне обострения на Ближнем Востоке и перегруженности Вашингтона другими проблемами. В Кремле и парламенте подчеркнули, что прямые контакты Москвы и США при этом сохраняются. В Совфеде добавили: свою роль играет и позиция Киева. Что говорят в Кремле, на Банковой и в Вашингтоне о причинах паузы и перспективах диалога — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как конфликт США и Ирана повлиял на Зеленского.