Премьер Бельгии оправдался за слова о диалоге с Россией

Де Вевер: стремиться к нормализации отношений с РФ нужно после заключения мира
Призыв к возобновлению отношений с Россией относится к периоду после завершения боевых действий и подписания мирного соглашения. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, сообщает Clash Report.

«Если вы добьетесь мира, что вам нужно будет делать с Россией в долгосрочной перспективе? Жить в вечной вражде или стремиться к нормализации? Да, тогда вы должны стремиться к нормализации. Я думаю, это совершенно нормально, если правильно сформулировать вопрос», — сказал политик.

Премьер подчеркнул, что Бельгия намерена и дальше оказывать «полную поддержку» Украине и сохранять давление на Россию. По его словам, Брюссель поддерживает 20-й пакет антироссийских санкций, «включая меры против нефти и газа». Барт де Вевер также подчеркнул, что необходима и полная поддержка Украины, и давление на Россию, однако также Европе нужна еще и «стратегия ведения переговоров».

«Нельзя годами намеренно продолжать эту войну, жертвуя множеством украинских жизней, а потом все равно начинать переговоры», — отметил он.

14 марта Барт де Вевер обратился к властям Евросоюза с призывом получить мандат на ведение переговоров с Россией по урегулированию украинского кризиса. Также он отметил, что ЕС не способен ни военным, ни экономическим путем повлиять на Россию без поддержки США, и поэтому единственным выходом будет заключение соглашения.

При этом вице-премьер и глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что позиция премьера подрывает европейскую солидарность, так как Россия препятствует вовлечению ЕС в переговоры.

Ранее во Франции призвали к диалогу с Россией по совету премьера Бельгии.

 
