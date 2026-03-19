Бывший глава офиса Зеленского свозил Шона Пенна в две фронтовые бригады

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак, который обещал после отставки вступить в ряды армии, прибыл на фронт с оскароносным актером Шоном Пенном. Об этом сообщает «Страна.UA».

Ермак и Пенн побывали на позициях двух подразделений в Донецкой области — бригады №157 Вооруженных сил Украины (ВСУ) и третьей бригады оперативного назначения Национальной гвардии «Спартан».

157-я бригада ВСУ дислоцируется в Славянске. После встречи с Пенном, которого сопровождал Ермак, военнослужащие подразделения выложили фотографии в социальных сетях. По их словам, актер пообщался с ними, высоко оценил их мужество и выразил поддержку.

Украинские СМИ напоминают, что, несмотря на обещание уйти в армию, после отставки Ермак вернулся к адвокатской практике. При этом бывшие депутаты Верховной рады утверждают, что он по-прежнему сохраняет контроль над группой парламентариев.

О том, что Пенн вместо церемонии вручения премии «Оскар», на которую был номинирован как лучший актер второго плана за роль в «Битве за битвой», поехал на Украину, стало известно вскоре после награждения. Статуэтку за него получил объявлявший победителя Киран Калкин.

Пенн неоднократно посещал Украину после начала СВО и даже подарил президенту страны Владимиру Зеленскому один из своих двух (на тот момент) «Оскаров» — с обещанием забрать награду обратно после завершения конфликта. Кроме того, актер снял в стране документальный фильм о боевых действиях.

Ранее в Раде высмеяли решение Ермака отправиться на фронт.