В Москве двухлетняя девочка выпала из окна и не выжила

В Москве двухлетняя девочка не выжила после падения с высоты

Девочка из Москвы попала в больницу после выпадения из окна квартиры на пятом этаже. Об этом сообщает прокуратура столицы.

Инцидент произошел на Велозаводской улице. По предварительной информации, близкие оставили двухлетнего ребенка без присмотра. В этот момент в помещении было открыто окно.

В какой-то момент ребенок поднялся к нему и случайно выпал. Пострадавшая получила серьезные повреждения. Ее госпитализировали и оказали помощь, но спасти не смогли.

Сейчас в ситуации разбираются сотрудники профильных органов.

«Установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», – сообщается в публикации.

До этого в Волгограде девочка выпала из окна четвертого этажа и выжила. После этого на улицу выбежала ее мать. Ребенок получил травмы таза и челюсти. Врачи оказали ей помощь.



Ранее из больницы в Петербурге выписали ребенка, спасенного дворником при падении из окна.