Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Москве двухлетняя девочка выпала из окна и не выжила

FotoDuets/Shutterstock/FOTODOM

Девочка из Москвы попала в больницу после выпадения из окна квартиры на пятом этаже. Об этом сообщает прокуратура столицы.

Инцидент произошел на Велозаводской улице. По предварительной информации, близкие оставили двухлетнего ребенка без присмотра. В этот момент в помещении было открыто окно.

В какой-то момент ребенок поднялся к нему и случайно выпал. Пострадавшая получила серьезные повреждения. Ее госпитализировали и оказали помощь, но спасти не смогли.
Сейчас в ситуации разбираются сотрудники профильных органов.

«Установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», – сообщается в публикации.

До этого в Волгограде девочка выпала из окна четвертого этажа и выжила. После этого на улицу выбежала ее мать. Ребенок получил травмы таза и челюсти. Врачи оказали ей помощь.

Ранее из больницы в Петербурге выписали ребенка, спасенного дворником при падении из окна.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
