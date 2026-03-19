Российского правозащитника объявили в розыск

МВД России объявило в розыск правозащитника Пономарева по статье УК РФ
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Министерство внутренних дел России объявило в розыск правозащитника Льва Пономарева (признан в РФ иностранным агентом). Его данные появились в базе розыска МВД.

«Разыскивается по статье УК», — указано в базе.

При этом не уточняется, по какой именно статье ведется розыск.

28 декабря 2020 года Минюст России включил Пономарева в первый список физических лиц, признанных иноагентами, а в 2021 году правозащитник был оштрафован на 10 тысяч рублей за отсутствие соответствующей маркировки в социальных сетях.

Известно, что в апреле 2022 года Пономарев покинул Россию и с тех пор проживает за границей.

17 марта МВД России объявило в розыск главного редактора издания «Медуза» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией) Ивана Колпакова. По какой именно статье разыскивают журналиста, не указывается.

В тот же день по статье Уголовного кодекса России был объявлен в розыск бывший депутат Госдумы Аркадий Янковский (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее основательницу издания «Медуза» приговорили к пяти годам колонии.

 
