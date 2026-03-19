Православный активист заявил, что пасхальный кролик символизирует похоть и блуд

Кролик в христианской культуре символизирует похоть и блуд, — и никогда не был связан с Пасхой. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред Всемирного русского народного собора (ВРНС), глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

«С каждым годом в наших магазинах, кафе и соцсетях все чаще мелькает этот пушистый зверек с длинными ушами. Нам пытаются внушить, что пасхальный кролик — это милая и безобидная традиция, такая же, как крашеные яйца и куличи. История пасхального кролика уходит корнями в языческие верования древних германцев. Это животное было священным атрибутом богини весны и плодородия Остары, в честь которой, кстати, в английском и немецком языках до сих пор называется Пасха. Само имя богини, как отмечал еще монах Беда Достопочтенный в VIII веке, дало название языческому весеннему празднику, который впоследствии был ассимилирован христианской традицией на Западе», — сказал Иванов.

Он заявил, что символ кролика — языческий, и добавил, что в средневековых христианских рукописях кролик олицетворял блуд — один из семи смертных грехов.

«Сегодня нам преподносят этого зверька как милого друга детей, который прячет яйца в саду. Но его подлинная символика — плодородие, необузданная похоть и блуд — прямо противоположна тому, что мы празднуем на Пасху. Светлое Христово Воскресение — это победа над смертью и грехом, торжество чистоты и святости. А кролик несет в себе память о языческих культах и греховной страсти. Наши предки на Руси никогда не использовали этот символ, потому что чувствовали его чуждость. Кроликов почти не разводили до середины XVII века, а их мясо не ели, памятуя о библейском запрете . В русских сказках заяц, конечно, встречается, но он никогда не был связан с Пасхой», — выразил мнение Иванов.

Православный активист призвал верующих не поддаваться на коммерциализацию праздника и навязывание чуждых образов — «символов греха».

«За пасхальным кроликом стоит мощная западная маркетинговая машина. Но нам не нужно копировать чужие традиции, особенно те, что несут в себе столь сомнительный подтекст. У нас есть свои прекрасные символы: красное яйцо — символ Жертвы Христа и вечной жизни, кулич — образ Царствия Небесного, творожная пасха — символ Гроба Господня. Давайте не будем засорять нашу культуру образами, которые исторически были для христиан символом греха»,— заключил Иванов.



