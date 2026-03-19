Гладков предупредил об угрозах приграничью из-за отключения интернета

Проблему с отключением мобильного интернета в Белгородской области решают на федеральном уровне. Однако с вечера 18 марта было зафиксировано большое количество жалоб от местных жителей, которые сообщают, что у многих не работают даже сервисы «белых списков», отметил в ходе большой прямой линии губернатор Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что в регионе сохраняется крайне сложная ситуация, а отключение мобильного интернета происходит из-за угрозы атаки со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом, как отметил Гладков, невозможность получить оперативную информацию в приграничных территориях может привести к ранениям и разрушениям.

В ходе прямой линии местные жители возмутились тем, что половина сайтов из «белого списка» не работает, при этом беспилотники летают беспрепятственно. Они также выразили опасения, что при заходе ВСУ в регион люди узнают об этом слишком поздно, только по факту. Гладков заявил, что полностью разделяет возмущение белгородцев.

Глава региона сообщил, что прорабатывает этот вопрос с федеральными органами и силовиками: в Белгородском приграничье высокая плотностью населения, поэтому требуется особый подход к решению проблемы с отсутствием интернета.

«Занимаемся, ищем решение, которое спасет жизни наших жителей», — заверил Гладков, подчеркнув, что устранить проблему будет непросто.

В феврале Гладков сообщал, что ситуация в Белгородском приграничье остается напряженной из-за постоянных атак ВСУ.

Ранее россиянам рассказали, можно ли усилить сигнал при ограничении мобильной связи.

 
