Тренер «Спартака» рассказал, как сходил на хоккей

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо после ответного матча полуфинальной стадии Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России против столичного «Динамо» заявил, что ему понравилось поддерживать хоккейных одноклубников. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

Наставник красно-белых побывал на домашнем матче хоккейного «Спартака» против «Динамо» в понедельник, 16 марта.

«Невероятный и классный опыт, очень интересный вид спорта, мне понравилось. Болели за «Спартак», продолжим это делать, будем и дальше ходить на игры, если будет возможность. 13 лет назад мы уже ходили на хоккей, но сейчас ощущалось как в первый раз», — заявил Карседо.

Встреча Кубка России по футболу «Спартак» — «Динамо», которая прошла 18 марта на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 1:0, единственный мяч забил Кристофер Ву. Он отличился во втором тайме.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка. В первом матче «Динамо» победило «Спартак» со счетом 5:2 и теперь сыграет в финале Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром». «Спартак» продолжит борьбу за трофей в Пути регионов в игре против петербургского «Зенита».



Ранее в «Динамо» заявили, что недовольны поражением «Спартаку».