СМИ сообщили об угрозе минирования московского вуза

В Москве над корпусом гуманитарных факультетов МПГУ заметили задымление. Об этом сообщает «Кровавая барыня».

Как рассказали очевидцы, после того, как они заметили столб дыма, появилась информация об угрозе минирования. На месте они увидели сотрудников ответственных органов и большое количество студентов.

При этом в корпус якобы никого не пускали. Всем сказали ехать домой, на месте остались только те, чьи вещи лежат в помещениях здания. Занятия проведут в дистанционном формате.

Ранее в Telegram-канале появилась новость о минировании некоторых факультетов МПГУ. По словам студентов, неизвестный отправил университету сообщения о том, что в зданиях есть взрывоопасные предметы. В результате занятия на нескольких факультетах отменили.

До этого в Дагестане пенсионер получил реальный срок за выдуманное минирование. От скуки он позвонил в экстренные службы и рассказал, что может показать схрон с оружием около места, где планирует теракт. Его отправили в колонию на три года.

Ранее в Кишиневе «заминировали» аэропорт.