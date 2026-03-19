Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Анфиса Чехова рассказала о романе с женатым мужчиной: «Аукнулось»

achekhova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова призналась в интервью Алене Жигаловой, что встречалась с женатым мужчиной.

Чехова призналась, что всегда обходила женатых мужчин стороной, так как не любит обман и конкуренцию. Однако тот ухажер уверял, что его отношения «трещат по швам» и скоро закончатся.

«Был в моей жизни случай. Но это мне так аукнулось. Такой он был проблемный. И он был достаточно в позднем возрасте. Когда ты уже взрослая, вроде бы умная девушка. Вообще не понимаешь, на какие уловки идут мужчины, когда женаты», — поделилась телеведущая.

По словам Чеховой, в тот период у нее не было опыта общения с женатыми мужчинами-изменщиками. Артистка поверила в обман, что мужчина скоро разведется. Телеведущая призналась, что этот роман закончился «быстро и травматично».

5 февраля Чехова официально вышла замуж за Златопольского. Актриса решилась на бракосочетание в 48 лет. В беседе с kp.ru телеведущая призналась, что боялась брака из-за развода родителей.

Ранее Чехова заявила о желании родить ребенка без ЭКО.

 
Теперь вы знаете
Параллельный импорт — все. Как военные действия на Ближнем Востоке ударят по российскому бизнесу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!