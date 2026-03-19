Анфиса Чехова рассказала о романе с женатым мужчиной: «Аукнулось»

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова призналась в интервью Алене Жигаловой, что встречалась с женатым мужчиной.

Чехова призналась, что всегда обходила женатых мужчин стороной, так как не любит обман и конкуренцию. Однако тот ухажер уверял, что его отношения «трещат по швам» и скоро закончатся.

«Был в моей жизни случай. Но это мне так аукнулось. Такой он был проблемный. И он был достаточно в позднем возрасте. Когда ты уже взрослая, вроде бы умная девушка. Вообще не понимаешь, на какие уловки идут мужчины, когда женаты», — поделилась телеведущая.

По словам Чеховой, в тот период у нее не было опыта общения с женатыми мужчинами-изменщиками. Артистка поверила в обман, что мужчина скоро разведется. Телеведущая призналась, что этот роман закончился «быстро и травматично».

5 февраля Чехова официально вышла замуж за Златопольского. Актриса решилась на бракосочетание в 48 лет. В беседе с kp.ru телеведущая призналась, что боялась брака из-за развода родителей.

Ранее Чехова заявила о желании родить ребенка без ЭКО.