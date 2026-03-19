В Катаре снова были атакованы энергетические объекты Qatar Energy

Qatar Energy: объекты про производству СПГ снова подверглись ракетным ударам
Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Энергетические объекты Qatar Energy подверглись ракетному удару. Об этом сообщила катарская государственная компания в соцсети X.

«Помимо предыдущей атаки на промышленный город Рас-Лаффан 18 марта, которая привела к значительным повреждениям, Qatar Energy подтверждает, что в ранние часы 19 марта некоторые объекты, (связанные с производством — прим. ред.) сжиженного природного газа (СПГ), стали целью ракетного удара, что привело к значительному пожару и большому ущербу», — отмечается в заявлении.

На месте ЧП работают экстренные службы. Информации о пострадавших нет.

18 марта Qatar Energy заявила, что предприятию в Рас-Лаффане, где находится ее СПГ-завод, был нанесен значительный ущерб из-за ракетных ударов.

До этого Иран предупредил, что в скором времени будет атаковать нефтегазовые объекты в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским военным базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также начал наносить удары по нефтегазовой инфраструктуре государств Персидского залива.

Ранее цены на газ в Европе выросли на 35% после удара Ирана по Катару.

 
