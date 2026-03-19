Спортивно-музыкальный фестиваль пройдет на курорте «Роза Хутор»

Спортивно-музыкальный фестиваль New Star Camp пройдет на сочинском курорте «Роза Хутор» с 23 по 29 марта.

Откроет фестиваль двухдневный финальный этап Кубка России по сноуборду, в котором примут участие одни из сильнейших райдеров в стране. Также в рамках фестиваля состоятся массовый ночной заезд и спуски с высоты 2350 на рассвете. При этом любителям, которые захотят освоить новые для себя направления, будет предоставлена возможность записаться на уроки в школу фристайла.

Также будут организованы функциональные и горные тренировки и пробежки, а еще — классы по йоге, пилатесу и медитации.

В рамках музыкальной программы будут организованы диджей-сеты от Лироя Торнхилла, бывшего клавишника The Prodigy, и специального гостя Gorilla Zippo. Также будут проведены рэп-выступление Хаски и большое дневное шоу от Станции метро Горьковская на Mountain Stage 1600.

Для желающих поработать или встретиться с друзьями в спокойной обстановке, будет устроен коворкинг. Также будут проведены лекции и панельные дискуссии.

