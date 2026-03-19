Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

Спортивно-музыкальный фестиваль пройдет на курорте «Роза Хутор»

Пресс-служба New Star Camp

Спортивно-музыкальный фестиваль New Star Camp пройдет на сочинском курорте «Роза Хутор» с 23 по 29 марта.

Откроет фестиваль двухдневный финальный этап Кубка России по сноуборду, в котором примут участие одни из сильнейших райдеров в стране. Также в рамках фестиваля состоятся массовый ночной заезд и спуски с высоты 2350 на рассвете. При этом любителям, которые захотят освоить новые для себя направления, будет предоставлена возможность записаться на уроки в школу фристайла.

Также будут организованы функциональные и горные тренировки и пробежки, а еще — классы по йоге, пилатесу и медитации.

В рамках музыкальной программы будут организованы диджей-сеты от Лироя Торнхилла, бывшего клавишника The Prodigy, и специального гостя Gorilla Zippo. Также будут проведены рэп-выступление Хаски и большое дневное шоу от Станции метро Горьковская на Mountain Stage 1600.

Для желающих поработать или встретиться с друзьями в спокойной обстановке, будет устроен коворкинг. Также будут проведены лекции и панельные дискуссии.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!