Депутата Свинцова не возьмут в КПРФ

В КПРФ не готовы взять депутата Свинцова после исключения из ЛДПР
Гражданская позиция исключенного из ЛДПР депутата Госдумы Андрея Свинцова не соответствует политике КПРФ, поэтому в партию принять «перебежчика» не смогут. Об этом «Газете.Ru» заявил пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко.

«У нас вообще нет практики такой — быстро принимать всякого рода перебежчиков и вообще принимать. У нас есть определенный по уставу путь, который должен пройти человек, желающий вступить в партию: это обращение в первичную организацию, собственно, пройти определенный кандидатский стаж, вступить в партию и проявить себя. И еще плюс ко всему его гражданская позиция должна соответствовать уставу партии и основным программным документам. Мы открыты для приема, мы активно работаем для того, чтобы расширять наши наш актив, но что касается конкретно Свинцова, я не вижу его гражданской позиции, которая бы соответствовала политике нашей партии, программным нашим документам», — сказал он.

Ющенко усомнился, что Свинцов обращался в КПРФ по поводу вступления в партию. И добавил, что депутату вряд ли удастся найти поддержку у коммунистов.

«Обращался, не обращался — мне это неизвестно, я думаю, что, конечно, не обращался. И я не уверен, что у него какие-то есть перспективы реализовать себя в нашей партии. Его дальнейшая судьба — это внутреннее дело ЛДПР, куда его исключили, не исключили. Это их решение. Дальнейшая судьба мне его неизвестна. Насколько я понимаю, он остается депутатом Государственной думы. Ну а как в дальнейшем судьба сложится, я не знаю. Но я крайне скептически отношусь к тому, что он найдет поддержку в любом первичном отделении нашей партии», — добавил он.

18 марта пресс‑секретарь лидера фракции ЛДПР Элеонора Кавшар в своем Telegram-канале заявила, что зампреда комитета Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова единогласным решением исключили из партии. Как писало издание RTVI, поводом для решения стали его многочисленные комментарии относительно работы Telegram, «белых списков», VPN и в целом мобильного интернета.

После этого «Ведомости» сообщили, что Свинцов рассматривал возможность вступления в «Справедливую Россию» и вел переговоры об этом с руководством партии еще несколько месяцев назад. Кроме того, депутат пытался наладить отношения и с «Новыми людьми», но, по словам вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, его не готовы принять в партию из-за разных ценностей.

Ранее депутат Свинцов заявил, что исключение из ЛДПР не связано с его комментариями о Telegram.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!