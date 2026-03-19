«Революция не удалась»: СМИ раскрыли местонахождение юриста, раскритиковавшего СВО

«Осторожно, новости»: юриста Ремесло поместили в психиатрическую больницу
Юриста Илью Ремесло, раскритиковавшего на днях СВО и власти России, поместили в психиатрическую больницу в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на сообщения в сети.

Авторы канала обратили внимание, что сегодня утром в Telegram-канале юриста перестали выходить посты. В само приложение он не заходил уже несколько часов и не отвечает на звонки.

Информацией о госпитализации Ремесло в том числе поделился канал «Два майора», сопроводив пост подписью «Революция не удалась». Также эти данные подтвердил основатель школы операторов FPV-дронов «Соколы Хоруса» и блогер Александр Картавых в своем Telegram-канале.

«С мест сообщают, что буянившего вчера на всю «Телегу» Илью Ремесло вчера же вечером госпитализировали в питерскую психиатрическую больницу номер 3, имени Скворцова-Степанова. Революция сорвана, вождь в дурке», — написал Картавых, добавив, что получил эти сведения напрямую из больницы.

18 марта командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что лично связался с Ильей Ремесло, чтобы выяснить, почему он изменил свою политическую позицию. Во время беседы с генералом юрист заявил, что его не взламывали, и подтвердил, что публикации с критикой СВО принадлежат ему.

Командир «Ахмата» признался, что такая перемена сильно удивила его. Он трижды лично встречался с юристом и был уверен, что Ремесло — «абсолютно здравомыслящий» человек, занимающий позицию России.

Юрист Илья Ремесло на протяжении долгого времени отстаивал интересы российских властей и критиковал оппозицию в стране и политику Запада. Внимание к себе привлек борьбой с Алексеем Навальным и его сторонниками.

